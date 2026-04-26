Почему нам холодно, когда летом выходим из воды? Учитель физики Руслан Цыганков объяснил 'на пальцах'

Вспомните, что даже в самую сильную жару летом, только выйдя из воды после купания, первые несколько минут ваше тело чувствует холод и пытается согреться. Может даже бросить в дрожь. Почему так происходит, буквально на пальцах объяснил своим ученикам и подписчикам учитель физики и информатики Руслан Цыганков.

Ролик с объяснением он опубликовал на своей странице в TikTok. Цыганков провел для своих учеников небольшой эксперимент – он поставил перед собой стаканчик с водой и погрузил в него палец. "Дело в том, что после того, как мы вышли из воды, на нашем теле остается слой жидкости", — отметил педагог.

Далее он доставал палец из воды и описал ключевой физический процесс, который стоит за ощущением холода. "Эта вода начинает активно испаряться. А во время испарения забирается энергия – причем забирается она именно из верхних слоев нашего тела", – объяснил он.

Из-за этого организм быстро теряет тепло, даже если воздух ощутимо нагрет. "Именно эту потерю энергии мы и ощущаем как прохладу", – подытожил учитель.

Итак, ощущение холода после купания – это не прихоть организма, а вполне естественный физический процесс, связанный с испарением воды с кожи. Кстати, именно по этому принципу работает и потоотделение. Наш организм, когда чувствует, что начинает перегреваться, выделяет на поверхность кожи небольшое количество жидкости, чтобы таким образом охладиться.

