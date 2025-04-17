'Почему не 12?' Анонимный опрос показал, почему украинские студенты списывают: виноваты и родители, и преподаватели

Украинские студенты списывают, потому что имеют давление со стороны родителей. Ведь когда ученики приходят домой, то их спрашивают, почему они получили не 12 баллов. Также на этот фактор влияют учителя, которые часто жалуются на детей, что они сдают пустой листик во время самостоятельных или контрольных работ.

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Такими выводами поделился первый проректор Киевской школы экономики Егор Стадный в интервью Новой украинской школе. Он рассказал, что результаты были получены путем анонимного опроса студентов их вуза.

Также на списывание влияют одноклассники, когда детям хочется нравиться кому-то из друзей. Кроме того, некоторые это делают, потому что "все так делают". В то же время из-за чрезмерного количества предметов и нагрузки ученики не успевают подготовиться, что тоже приводит к списыванию.

"Когда ты пришел домой, родители тебе сказали: "Почему не 12?". Списывают, потому что есть давление одноклассников, хочется нравиться кому-то из друзей. Соответственно, дам списать, потом мне дадут списать. Списываю, потому что все списывают, иначе я буду проигрывать, условно говоря, в эту игру", – рассказывает Стадный.

"Множество предметов, качество их преподавания. Есть подстрекательство, в том числе со стороны учителей. Никто наверняка не задумывается над фразой: "Чего ты сдал пустой листочек? Ну хоть что-то бы написал", – добавляет педагог.

Он обратился к учителям и призвал "ценить пустые листики". Ведь их сдают честные школьники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники, которые попадают в высшие учебные заведения после школы, имеют низкий уровень знаний. В этой связи в течение первого года обучения им приходится наверстывать определенные программы, повторяя школьный материал.

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