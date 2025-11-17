'Почему не покрыть это из казны класса?' Мама школьника обратилась в сеть из-за поведения председателя родительского комитета

Мама украинского школьника Юлия Новакова обратилась к пользователям сети за советом. В частности, она рассказала, что в фонд класса ежемесячно нужно сдавать по 250 гривен на покрытие возникающих потребностей. В классе учится 32 ученика. В то же время, в начале октября председатель родительского комитета попросила сдать дополнительно еще по 300 гривен с каждой семьи на приобретение доски для проектора.

В заметке в Тhreads женщина отмечает, что с начала учебного года никаких расходов не было из фонда класса, кроме приобретения печенья и воды в укрытие. Поэтому мама школьника спросила, почему расходы на доску нельзя покрыть из казны класса, на что получила ответ, что там нет таких денег.

"В начале октября глава родительского класса пишет в группу о том, что надо купить доску для проектора и на это надо сдать дополнительно еще 300 грн с каждого. Я задала простой вопрос: "Почему это не покрыть из казны класса?", на что услышала ответ: "Там нет таких денег". В сентябре не было никаких расходов, кроме закупки воды и печенья детям в бомбоубежище", – написала Новакова.

Когда же она поинтересовалась где можно посмотреть расходы класса, то получила ответ от главы родительского класса, что нигде, ведь она не хранит чеки и не отчитывается о растратах. Так, как в классе были новые ученики, то их родители так же заинтересовались, почему пустой фонд класса и никто не знает куда идут средства.

"Я спросила, где можно посмотреть чеки по потраченным средствам, на что я получила ответ: "Нигде, потому что я не храню чеки и не отчитываюсь перед родителями, они мне полностью доверяют. Если хотите я вам на листочке напишу что и куда я потратила. Начали подключаться другие родители, которые так же, как и мы "новенькие", их тоже интересовало, почему в группу о покупке чего-либо не пишут, а казна пуста, она перестала отвечать, сказала, если надо соберет собрание и всем все расскажет, куда потрачено. Но чеков у нее нет", – добавляет женщина.

Она подчеркнула, что после вопросов председатель родительского комитета начала настойчиво звонить и когда мама школьника взяла трубку, то она ей сообщила, что не делает отчеты, потому что кто-то из родителей может отправить их в в местный отдел образования. Однако, по мнению Новаковой, это выглядит как схема махинаций.

Родители детей рассказали, как происходит наполнение фонда в их школах. или садах. Они также отметили, что подобные мероприятия должны быть прозрачными и даже за 1 гривну нужно делать отчет.

"У нас такая же история была в садике. Отчетность отсутствовала, постоянное нытье было, какая она занята и председатель БК, как она бегает на базарчик и ищет в последний момент что-то. Мне надоело, я начала задавать вопросы. Получила ответ, что она писала все в тетради. Когда спросили какой остаток средств, ответ ждали 3 дня. Мы ее все вместе дожали, воспитатели предложили чтобы я была председателем БК, я согласилась. Теперь у нас отчетность в Google Docs. Все имеют доступ круглосуточно".

"Веду таблицу для родителей (если что, я не в БК, просто помогаю). Это нормально показать на что пошли деньги. У нас это очень небольшие суммы, но даже за 1 грн. должен быть отчет. Все просто, если нечего скрывать".

В то же время некоторые посоветовали узнать, почему доску должны покупать родители, а не ее приобретение финансирует городской бюджет.

"Лучше спросите, почему доску для проектора не заказывает сама школа. Потому что это должен финансировать городской бюджет. Они могут сказать что мы просили – не дают. Тогда попросите показать официальный ответ. Увидите как быстро доска потом появится. У нас было так".

