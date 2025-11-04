Почему не стоит говорить 'под открытым небом': как заменить кальку

В этом году осень не слишком щедра на солнечные дни, но когда погода таки позволяет, хочется хоть немного побыть на свежем воздухе, выпить кофе на террасе или пройтись по парку. И именно в такие моменты мы часто говорим: "провести время под открытым небом".

Звучит вроде и привычно, но если присмотреться внимательнее – эта фраза не совсем украинская. Языковед Ольга Багний рассказала, как будет правильно.

Выражение "під відкритим небом" является буквальным переводом русского "под открытым небом". В украинском языке такой оборот считается калькой, то есть искусственным копированием чужой языковой конструкции.

Хотя смысл ее понятен, грамматически правильно следует употреблять "просто неба". Именно так говорили классики украинской литературы, и именно так это звучит естественно для нашего языка.

Например:

Ми вирішили вечеряти просто неба біля озера.

Цього літа у місті знову проводять вечори кіно просто неба.

Мандрівники заночували просто неба під зорями.

Оркестр зіграв просто неба.

У Переяславі є чудовий музей просто неба.

Кстати, в украинском языке существует явление, известное как плеоназм – это чрезмерное сочетание слов, которые повторяют одно и то же значение. Подобные обороты не добавляют смысла, зато делают фразу тяжелой и неточной. Одним из самых распространенных примеров языкового избытка сегодня является выражение "IT-технологии". Его можно услышать повсеместно: в разговорах, медиа и даже в профессиональных публикациях. Но несмотря на привычность, это словосочетание считается языковой ошибкой. Детали – читайте в материале.

OBOZ.UA также рассказывал, как правильно – выходной день или просто "выходной".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.