Почему нельзя говорить на украинском 'IT-технологии': ответ очень прост

В украинском языке есть такое понятие, как плеоназм – это чрезмерное употребление слов, дублирующих друг друга по смыслу. Такие конструкции не несут дополнительной информации, а лишь делают высказывание громоздким и неточным.

Одним из распространенных примеров современного плеоназма является словосочетание "IT-технологии", которое все чаще можно услышать в повседневном общении, медиа и даже в профессиональных текстах. OBOZ.UA рассказывает, почему оно является неправильной языковой формой.

Сегодня слово "IT" стало одним из самых употребляемых в повседневной жизни. Мы говорим об IT-компаниях, IT-специалистах, IT-отрасли. Но иногда можно услышать и выражение "IT-технологии", которое на самом деле является языковой ошибкой.

Аббревиатура IT (Information Technology) переводится на русский как "информационные технологии". Это обобщенное название для всех процессов, систем и методов обработки, хранения и передачи информации с использованием компьютеров и программного обеспечения.

Получается, что когда мы говорим "IT-технологии", то фактически повторяем одно и то же – "информационные технологии-технологии". Это тавтология, которая не имеет смысла.

Подобные словосочетания выглядят непрофессионально, особенно в деловом или техническом контексте.

Правильно говорить: IT-сфера, IT-компания, IT-индустрия, отрасль IT, информационные технологии" (полный перевод).

Таким образом, правильными являются или сокращенный вариант – IT, или полная форма – информационные технологии.

Культура речи – это не только грамматика и лексика, но и умение четко выражать свои мысли. Избегание плеоназмов является признаком культуры речи и грамотности.

