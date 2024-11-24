Почему некоторые мамы считают, что воспитывать мальчиков легче, чем девочек: психолог назвала причины

Некоторые мамы считают, что воспитывать мальчиков намного проще, чем девочек. Причины такого убеждения обычно связаны с индивидуальными личностными факторами, а также с более глубокими психологическими, социальными и культурными переменными.

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В материале для издания Your Tango частный клинический психолог и основатель DrPsychMom Саманта Родман назвала несколько причин, почему некоторым мамам легче воспитывать мальчиков. Часть из них связаны с не всегда правильными утверждениями.

1. Мальчики менее эмоциональны, чем девочки. На самом деле это не так. Женщины обычно более вербально выражают свои чувства, иногда с раннего детства. Женщинам, которые выросли в семье без большого количества эмоций, может быть сложнее и некомфортнее воспитывать девочек.

2. Мальчики менее чувствительны. Опять же, это неправда. Многие люди ошибочно полагают, что девочки более чувствительны, а мальчики по природе своей "жестче". Чувствительными могут быть и девочки, и мальчики. Если у вас была очень чувствительная мама, брат или сестра, которые, как вы думали, усложняли вам жизнь, то это может заставить вас думать о чувствительном ребенке.

3. Маме никогда не было комфортно с другими женщинами. Есть женщины, у которых мало подруги и они стереотипно представляют женщин чрезмерно эмоциональными, ехидными и такими, которые постоянно говорят о пустяках. Эксперты советуют более детально изучить этот вопрос, потому что причины таких мыслей могут быть более глубокими.

4. Конфликтные отношения с матерью. Женщина, у которой сложные отношения с мамой, может подсознательно надеятся, что ее отношения с дочерью будет близкими.

Однако, если ваша дочь не настроена так, как вы, или, что еще хуже, напоминает вам вашу мать, то вы можете чувствовать разочарование. Кроме того, вы, возможно, не развили межличностные навыки, которые могли бы облегчить отношения с дочерью, потому что не научились им из взаимодействия с мамой.

5. Мама чрезмерно идентифицирует себя с дочерью. Женщинам с низкой самооценкой может быть очень трудно увидеть, что у ее дочери есть те же "недостатки". Это может заставить ее захотеть "исправить" свою дочь, что иногда выходит за рамки. Например, мама может заставить дочь сесть на диету, заняться спортом или усерднее учится.

"Некоторые женщины считают, что их матери были слишком суровы или подлы по отношению к их внешности, и в ходе терапии мы определяем, что мать женщины, вероятно, считала, что ее дочь похожа на нее, и проецировала свою ужасную самооценку на свою дочь. Другие могут чувствовать, что они погубили свою жизнь, выйдя замуж и/или забеременев слишком рано, а затем ведут себя очень грубо по отношению к браку или беременности своей дочери. Таких примеров предостаточно", – пишет психолог.

6. Мальчики могут подтвердить, что женщина "достойна любви и внимания", чего не могут сделать дочери. Многие женщины воспитывались в культуре или семье, где мнение мужчин было важнее мнения женщин. Может быть трудно избавиться от мысли, что взгляды мужчин каким-то образом более обоснованы, чем взгляды женщин.

Поэтому, когда сын говорит вам, что вы лучшая мама, это может показаться более "реальным", чем те же слова, сказанные дочерью. Это досадно для дочери, которая часто может считать, что ее мать находит любовь брата более удовлетворяющей, чем ее собственную.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев на примере вторжения России объяснил, почему и как нужно учить детей защищать себя.

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