Почему неправильно говорить на украинском 'вірна відповідь': это серьезная ошибка

В разговорном украинском языке довольно распространенное заблуждение, когда слово "вірно" используют вместо слова "правильно". Однако они не синонимы – эти слова имеют разное значение.

Видео дня

Применение этих слов как синонимов произошло из русского языка, ведь именно там они имеют одинаковое значение. О том, как использовать эти слова без ошибок на украинском языке, читайте в материале OBOZ.UA.

Филологи и языковеды объясняют, что слово "вірно" является синонимом преданности, а ответ должен быть "правильним".

"Правильно" – это так, как требуют правила, то есть безошибочно. Например: правильна відповідь, правильна вимова, правильно написати. "Вірно" – это "незрадливо, віддано", поэтому: вірно любити, вірний друг, вірно служити своїй справі", – говорит филолог Александр Пономарев.

А языковед Александр Авраменко в своем видео обратил внимание на то, что часто можно увидеть печать с надписью "Копія вірна" для подтверждения правдивости документа.

" Вірно – кохають, то есть не изменяют, а на печати должна быть надпись "Згідно оригіналу"", – акцентирует он и добавляет, что также ошибкой является "вірне рішення" и "вірна відповідь": "Ни ответ, ни решение не могут изменять. Поэтому только "правильна відповідь" и "правильне рішення".

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, как говорить правильно на украинском: "стосунки" или "відносини"? Ведь эти слова путают почти все.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!