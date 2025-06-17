Почему никогда не надо извиняться? Эти фразы выдают вашу безграмотность

Тренер по ораторскому искусству Ольга Мацьопа рассказала, почему никогда не надо извиняться. Она назвала фразы, которыми правильно на украинском языке просить прощения.

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Как объясняет эксперт, слово "вибачаюсь" означает "вибачаю собі". То есть человек, прося прощения у кого-то, сам себя прощает. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Дело в том, что окончание глаголов "-сь" или "-ся", когда-то было местоимением "себя". "Сравните: мити себе – митися, одягати себе – одягатися, вибачати себе – вибачатися", – пишет Мацьопа и добавляет, что арсенал этикетных формул извинения в украинском языке большой. Например:

Вибачте;

Пробачте;

Прошу вибачення;

Прошу пробачення;

Даруйте.

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