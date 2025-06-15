Только не говорите ''бомж'': как правильно на украинском назвать человека, который не имеет постоянного жилья

Слово "бомж" можно найти в некоторых словарях украинского языка. Оно вроде бы получило статус нормативного, литературного, но на самом деле это ошибка.

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Дело в том, что вообще это русская аббревиатура, которая расшифровывается, как "Без Определенного Места Жительства". Поэтому, как же правильно на украинском языке называть человека, не имеющего постоянного жилья, читайте в материале OBOZ.UA.

Конечно, можно перевести эту аббревиатуру на украинский, но тогда это не будет звучать, как удобное в использовании слово (БПМП – Без Постійного Місця Проживання). Да и необходимости в этом нет, потому что в нашем языке есть три слова, какими можно называть человека, у которого нет жилья.

Языковед Александр Авраменко в своем видео на YouTube, предлагает варианты:

Безхатько

Безхатченко

А онлайн-словарь также предлагает слово "безпритульний", то есть тот, кто не имеет приюта, жилья.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "вопрос на засыпку".

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