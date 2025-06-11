Как сказать на украинском ''вопрос на засыпку''

В разговорном украинском языке есть немало фраз, которые происходят из русского. Несмотря на то, что на украинский в быту перешло немало людей, некоторые словосочетания продолжают звучать на языке агрессора или же переводятся слишком буквально.

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Однако в украинском языке есть свои замечательные соответствия. Сегодня OBOZ.UA предлагает разобраться, как заменить популярную русскую фразу "вопрос на засыпку".

Если переводить буквально, то получится "питання на засип". Но настоящие украинские словосочетания гораздо красивее.

Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно українською" в своем TikTok предложила аж 5 вариантов, как назвать вопрос, который обычно задают для того, чтобы сбить собеседника с толку или проверить его знания.

"Вариантов несколько. Можно сказать, что это

Несподіване запитання

Каверзне запитання

Підступне запитання

Хитре запитання

Питання для роздумів", – говорит эксперт и добавляет, что какое словосочетание лучше использовать, зависит от контекста.

А художница Вика Хмельницкая в видео на своей странице в социальной сети Facebook объяснила, почему не правильно переводить "на засип".

"В украинском языке слово "засыпать" используется только в контексте "записать землей", – отмечает она. Среди вариантов, которые предлагает госпожа Хмельницкая такие: завальне запитання, каверзне запитання, підступне запитання.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить на украинском: їжджу чи їзджу? Эту ошибку делают многие люди.

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