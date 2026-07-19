Почему никогда нельзя 'спускатися вниз' или 'підніматися вгору сходами'

Сможете ли вы сосчитать, сколько раз советовали кому-то "спуститися донизу" или "піднятися сходами угору"? Вряд ли. Но поговорим о другом: на первый взгляд эти фразы кажутся совершенно нормальными, хотя с точки зрения украинского языка являются речевыми ошибками.

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OBOZ.UA разбирался, что с ними не так и как избежать подобных ошибок. Также рассказываем, в каких случаях из-за этого можно не слишком сильно переживать.

Итак, ошибка в обеих этих фразах заключается в том, что они содержат слишком много слов, обозначающих одно и то же. Такая избыточность средств для передачи лексического или грамматического смысла высказывания называется плеоназмом. Вот как это проявляется:

спускаться можно только вниз – спуститься вверх, направо или налево у вас не получится, а значит, достаточно сказать просто "спустіться туди", а наречие "вниз" опустить, или предложить "пройти вниз" без глагола "спускатися";

то же самое и с "підніматися угору" – это единственное направление, в котором можно подниматься, а значит, уточнение смело опускаем.

И такие плеоназмы на самом деле окружают нас повсюду. Приведем несколько примеров:

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прейскурант цін – прейскурант уже сам по себе является списком цен;

основний лейтмотив – немецкое слово leitmotiv переводится как "основний мотив", поэтому нет необходимости говорить "основний основний мотив";

демобілізуватися з армії – демобилизацией называется процесс увольнения из армии, уточнять не нужно;

госпіталізувати в лікарню –мы очень часто слышим эту фразу в новостях, а это плеоназм, потому что "госпіталізувати" можно только больного человека и только в медицинское учреждение, то есть в больницу или госпиталь, а госпитализировать в школу или на работу мы не говорим.

А вот такие конструкции, как "у липні місяці" или "в вихідний день", настолько вошли в обиход в повседневной речи, что некоторые языковеды допускают их как разговорный вариант. При этом эти фразы по-прежнему остаются плеоназмами и не слишком корректными со стилистической точки зрения выражениями, ведь это канцелярит. То есть в целом от них лучше избавиться, но и смертным грехом это считать не стоит.

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