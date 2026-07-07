Никогда не говорите 'бувший': как правильно говорить на украинском

Существует мнение, что на дружеских посиделках одной из самых популярных тем для обсуждения являются любовники и партнеры из прошлого, отношения с которыми подошли к концу. То есть "бувші". Или нет? Или такого слова нет в украинском языке?

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OBOZ.UA изучил словари и готов объяснить, что не так с этим словом. И, конечно, чем его заменить.

Начнем с того, что слово "бувший" встречается в литературе. Например, в стихотворении "Незамітно прийшла весна..." Осипа Маковея:

Спокій… лиш я тужу за чимсь, нема мені спокою; мабуть, чи то не жаль мені за бувшою весною

Академический словарь украинского языка в 11 томах толкует его как активное причастие прошедшего времени от глагола "быть". Но, скажем, в более новом 20-томном издании данное слово уже не найти – его исключили из словарной нормы. В частности потому, что оно образовано с помощью суффикса -ши- (-вши-), который в украинском языке используется не для причастий, а для некоторых деепричастий совершенного вида – "прочитавши", "написавши", "допомігши", "зазирнувши".

Чем же заменить слово "бувший" в своей речи? В большинстве случаев лучшим эквивалентом станет прилагательное "колишній". Так, на дружеских посиделках, о которых мы уже упоминали, люди часто общаются о своих "колишніх". Также можно использовать такие варианты:

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минулий;

попередній;

екс — можно использовать как часть сложного слова, которая буквально означает "бывший" и пишется, согласно нормам нового правописания, без дефиса ("експрезидент", "ексчемпіон"), а в разговорной речи может употребляться и самостоятельно для обозначения кого-то бывшего, когда мы точно знаем, о ком идет речь ("мій екс", "до офісу прийшов наш екс").

Кстати, о дефисах в сложных словах. Ранее OBOZ.UA объяснял, почему слово "майстер-клас" и впредь пишем с дефисом, а не слитно.

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