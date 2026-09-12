Почему новый iPhone нельзя будет по-украински называть "складним"

Компания Apple 9 сентября официально представила свой первый гибкий смартфон, которого поклонники бренда ждали много лет. Еще до анонса в сети появилось немало слухов о характеристиках этого "складного iPhone".

Вот только с точки зрения украинского языка такое описание является неправильным. OBOZ.UA выяснил, в чем здесь ошибка и как правильно называть смартфон, который можно согнуть пополам.

Объяснение мы находим у филолога Бориса Антоненко-Давидовича. В своей работе "Как мы говорим" он обратил внимание на то, что прилагательное "складний" связано с существительным "складність". А вот от глагола "складати" образуется прилагательное "складаний".

Итак, если мы вернёмся к нашему примеру с iPhone – его корпус "складається", а значит, его правильно называть "складаним". А вот "складним" он является с точки зрения своего технического исполнения. Множество микросхем, большой объем памяти, функциональность, совершенная система охлаждения корпуса и т. д. делают его очень "складним" с инженерной точки зрения.

Вот как оба слова можно использовать в одном предложении:

Розробити технологію гнучкого екрану для складаного iPhone виявилось для інженерів Apple вкрай складною задачею, але вони впоралися.

Напомним, что Apple представила не только сенсационный складной iPhone Duo, но и модели 18 Pro и Pro Max, а также новые Apple Watch и AirPods.

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