''Почему они похожи на будущих серийных убийц?'' Украинцев озадачило задание для 1 класса со странной иллюстрацией

Мама первоклассника Даниэла Степкив поделилась фото из учебника со странным изображениями детей. Все они имели разные выражения лица и озадачили украинцев.

В заметке в Тһгеԁѕ женщина отметила, что ее больше всего пугает девушка с именем Аленка, которая имела странную улыбку. Школьникам в задании нужно было дать ответ, с кем из детей, которые изображены на малыше, они бы хотели подружиться.

Пользователи соцсети отмечали, что дети на картинке были похожи на будущих серийных убийц. В то же время украинцы начали шутить, что знали подобных учеников в школе, а кто-то сравнивал себя с представленными детьми, пока они не выпьют кофе. Некоторые написали, что испугались, когда подумали, что с кем-то из них нужно дружить.

"Почему они все похожи на будущих серийных убийц?"

"Мы с Софийкой и Тарасиком составили бы идеальное мизантропическое осеннее трио".

"Я знал в школе нескольких Ленок с такой улыбкой и видом. Были достаточно темераментные и хитрые, а другая – Леночка, была как Сережа, а еще достаточно спокойной. Другие реакции видел, как правило, среди учителей. А у меня, настроения/эмоции колебались более чем ежедневно по еще большему диапазону, чем на изображениях".

"Вообще я Марина, но с утра пока не выпью кофе все зовут меня Тарасик".

"У меня паничка началась, как я представила, что должна с кем-то из них дружить. А мне 32. Бедные дети".

