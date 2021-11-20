Почему отмена дистанционки может быть для детей стрессом: 9 причин и советов для родителей

В Киеве с понедельника, 22 ноября, школьники с 1 по 11 класс возвращаются к очному обучению. Отменили дистанционку для начальной школы или для учеников всех классов во Львове, Ивано-Франковске, Чернигове и еще во многих регионах.

Родители счастливы, дети – тоже. Но не все школьники стремятся снова сидеть за партой. Какими могут быть причины и как помочь детям безболезненно пережить отмену дистанционки, – рассказала психолог Елена Шамрай "Освитории".

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Иногда ребенку вообще не хочется отрываться от планшета, смартфона или ноутбука. Реальность им кажется скучной, раздражающей. Обычно это случается, когда родители не контролируют, сколько времени сын или дочь "зависают" в играх или соцсетях. Тогда дистанционка для них – почти как очередная игра. В этом нет ничего дурного, особенно если ребенок еще в начальной школе. Но хорошо бы, чтобы и общение, прогулки, спорт, школьную жизнь тоже интересовали.

Есть два варианта: ребенок начал проводить много времени с гаджетом именно во время каникул и/или дистанционного обучения, или это уже сформированная зависимость.

Если это новая проблема, то родители могут:

предложить отдых на свежем воздухе,

пройди общий мастер-класс;

заняться хобби вместе с ребенком;

одновременно ограничить время на гаджеты, но какая-то развивающая онлайн игра или виртуальная экскурсия (тоже вместе) необходимы, чтобы переход не был резким.

О сформированной зависимости можно говорить, если ребенок и полчаса не может провести без гаджета, а пропавший интернет способен довести его до исступления. В таком случае стоит обратиться к психотерапевту.

Бывает, причина очень проста, но веская: ребенок является "совой", и ранние подъемы ему даются крайне тяжело. Если есть возможность – лучше перевести ребенка в школу, расположенную ближе к дому, или ту, где занятия начинаются позже. Если же нет – следует хотя бы следить, чтобы у школьника было время выспаться.

Учащимся 1-2 классов можно даже устраивать дневной сон. Если обычно ребенок поздно вставал, может не хватать ничего сна может не хватать. Уже в постели "совы" могут еще час, а то и больше, не спать.

Это самая типичная причина для учащихся начальных классов. Большинство маленьких учащихся уверены, что будут отличниками. Первый негативный опыт, конечно, разочаровывает. Особенно если учитель ведет себя "по старинке", непрофессионально: упрекает неудачами, стесняет на уроке. Но это стресс, с которым ребенок справится.

Настоящий страх развивается только если за так называемые плохие оценки ругают или наказывают дома. Особенно ребенку тяжело, если родители не занимаются с ним дома. Или наоборот – сидят над задачами до часу ночи, при этом так нервничают и критикуют, что и эти занятия начинают вызывать опасения.

Главный совет родителям маленьких школьников – снизить требования к ребенку, ориентировать его на полученные знания и навыки, а не оценки. И, конечно, помочь разобраться с пробелами в знаниях.

А это уже самая типичная причина нежелания ходить в школу для подростков. Ссоры, недоразумения с одноклассниками могут сильно усложнить пребывание ребенка в коллективе. Проблемы у школьника могут возникать и с учителем. В идеале это не влияет на обучение, но в жизни не всегда все бывает правильно.

Еще одна причина – проблемы романтического характера: безответная любовь, проблемные отношения или привязанность, которой больше нет. Для одной из сторон может вообще ничего не происходить, жизнь продолжается, а для другой даже видеть этого человека в классе невыносимо.

Родителям следует попытаться узнать, что происходит. Если с подростком доверительные отношения, после деликатных вопросов он рано или поздно расскажет о своих проблемах. Возможно, найдется способ разрешить конфликт или смириться с безразличием "краша", как сейчас говорят тинейджеры. Советы (но не наставления) родителей могут пригодиться. Иногда не обойтись без психолога.

Худший случай – если в классе буллинг. Страдает не только жертва издевательств, а иногда и свидетель, просто не знающий, что делать, и это его грызет. Видеть, как на твоих глазах кого-то оскорбляют, и чувствовать себя бессильным – тоже тяжелое переживание.

В таком случае прямых вопросов может быть недостаточно. Понять ситуацию можно, если терпеливо и доброжелательно расспросить, как общаются дети на перемене, кого в классе боятся (нет ли таких), как шутят друг над другом, на что другие дети обижаются.

Если речь идет о травле, родители должны обращаться к педагогам. Сейчас есть закон о предотвращении буллинга и целый алгоритм, как действовать. Иногда придется решать вопросы даже не на уровне школы.

В каждом классе есть свои звезды, с которыми все хотят дружить, и одиночки, с которыми мало кто общается. Если ребенок просто интроверт, и потому устает от общения, любит уединение – тогда все хорошо.

Однако случается, что есть проблема с умением общаться. Мальчик или девочка думают, почему выбирают для игры и разговоров других, что со мной не так. Равномерно развиваются комплексы. Если ребенок не является жертвой буллинга, тогда обычно дело в низкой эмпатии, неумении правильно трактовать невербальные (бессловесные) сигналы, различать чужие чувства. Все это поправимо: коммуникативную компетентность можно развить, нужно только родителям уделить этому время и внимание. Есть немало способов развить эмоциональный интеллект.

Бывают случаи, когда из коллектива выпадают слишком стеснительные, тревожные дети. Надо найти причину такого поведения и помочь расслабиться. Совладать с этим может психотерапевт.

Родители хотят для своих детей лучшего, и иногда стараются слишком – некоторые школьники посещают очень много разнообразных кружков. На дистанционном обучении их не было, так что у малышей оставалось время на игры, у подростков – на хобби. А когда школьнику по обычному формату обучения надо ходить в бассейн каждый понедельник, на английский каждый вторник, на тренировку каждую среду, к репетитору каждый четверг – локдаун для него становится эдаким оазой в пустыне. И если ребенок ассоциацией очного обучения с большой нагрузкой кроме него, количество секций и кружков стоит уменьшить.

Это проблема 6-10-летних. Когда ребенок был дома, родители постоянно обращали на него внимание. И на дистанционных занятиях сидели, и вместе делами занимались, и по просьбе порой развлекали. Возврат к очному формату обучения может означать, что сын или дочь чувствуют себя несколько оставленными, поэтому и хотят продолжения локдауна. Пообещайте, что хотя бы один выходной будет посвящен ребенку (и, конечно, сдержите слово), – и проблема исчезнет.

Иногда старшеклассники, а может, и самостоятельные ответственные дети 5-9-х классов на дистанционных занятиях осознают, что дома могут учиться быстрее, а еще так им интереснее и удобнее. Не надо считать минуты до конца урока, отвлекаться на то, что дебоширят одноклассники, проходить материал в том темпе, как надо другим и учителю.

То есть дети, которые действительно осознали преимущества дистанционного обучения и способны самостоятельно себя контролировать и хорошо усваивать материал. Тогда это не проблема, а возможность. Семья должна серьезно обсудить переход ребенка на дистанционное обучение. Сейчас для этого достаточно подать заявление.

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