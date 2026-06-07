'Почему? Почему? Почему?' Логопед объяснила, зачем дети по 100 раз повторяют вопросы и как реагировать родителям

Все родители проходят через стадию, когда ребенок бесконечно переспрашивает у них одно и то же, задавая десятки, а то и сотни различных "почему?" в день. Такое поведение может раздражать или даже вызывать тревогу, все ли в порядке с развитием малыша. Своих подписчиков решила успокоить детский логопед Ольга Цысь.

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В своем Insttagram она опубликовала ролик с объяснением, что могут означать эти бесконечные "почему". По ее словам, некоторые родители переживают, не является ли такое поведение эхолалией – неконтролируемым повторением услышанного. Кого-то беспокоит, что ребенок может спрашивать об одном и том же по несколько раз из-за собственной невнимательности. Всех Цысь поспешила успокоить: такое поведение не является признаком эхолалии. Наоборот – оно свидетельствует о правильном развитии коммуникации и мышления у ребенка.

"Дети задают такие вопросы, потому что они продолжают взаимодействие с близким взрослым и тоже поддерживают общение. Кроме того, такие вопросы являются еще и показателем высокого познавательного интереса", – объяснила логопед. "Маленьким детям еще на самом деле трудно удерживать весь объем информации, которую предлагает им взрослый, поэтому они могут снова и снова просить взрослого рассказывать то, что они и так уже знают, просто для того, чтобы убедиться, что все так же, ничего не изменилось", – рассказала Цысь.

Конечно, определенную роль в этих потоках вопросов играет возрастная незрелость внимания и функции самоконтроля – в раннем возрасте детям сложно сдерживать импульсы и дождаться ответа. "Часто родители рассказывают: "Я еще не успела завершить предложение, объяснить ему, дать ответ, а он уже снова задает мне вопросы и перебивает меня". Это тоже связано с незрелостью исполнительных функций, которые только формируются у маленьких детей", – успокоила специалист.

Родителям, у чьих детей началась стадия тысячи "почему", Цысь посоветовала запастись терпением и спокойно продолжать разговор. И не просто механически отвечать на детские вопросы, а расширять общение. "Например, вы можете сказать: "Да, собралось очень много облаков на небе, поэтому пошел дождик. А ты помнишь, что мы берем с собой на улицу, когда начинается дождик?" Таким образом вы будете способствовать развитию и речевых навыков, и понимания речи, и пополнения лексикона, и внимания, и самоконтроля, и диалогических навыков, и многие другие", – объяснила она.

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