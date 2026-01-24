Почему родители, которые не работают, забирают детей из детсада раньше? Сеть всколыхнула дискуссия

Сеть всколыхнула дискуссия на тему, которая волнует многих работающих родителей: почему детей, чьи мамы не работают, забирают из садика раньше. Пользователь из Тернополя, которая подняла этот вопрос в социальной сети TikTok, интересуется, "почему бы не использовать это время для отдыха и личных дел".

Видео дня

Однако с ней не все согласились. Некоторые пишут в комментариях, что такие родители, наоборот, являются сознательными и любят своих детей, другие пишут, что они думают не только о себе, но и о воспитателях.

Но родители, которые работают, объясняют, что из-за этого их дети часто остаются во второй половине дня в саду наедине с воспитателями.

"Потому, что они любят своих детей", "Потому что это замечательные и сознательные родители", – пишут в комментариях те, кто поддерживает мам, которые забирают детей раньше.

Однако такие комментарии вызывают вопросы у работающих родителей. Потому что они своих детей забрать раньше не могут, хотя любят их не меньше. А каждый день приходить за ребенком после 17.00 и видеть, что он сидит один – разрывает материнское сердце.

"Я работаю и могу забрать только в 17:00, и так получается, что мой ребенок сидит сам с воспитателем", "У нас садик работает до 18.00, я работаю до 16.45 и в 17.00 уже забираю ребенка. Она каждый день сидит сама около получаса", – с грустью пишут мамы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть всколыхнула дискуссия, на тему почему уроки в школе начинаются в 08:00? Что случится, если дети придут в 10:00?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!