Почему родители, которые не работают, забирают детей из детсада раньше? Сеть всколыхнула дискуссия

Анна Боклажук
Моя Школа
Почему родители, которые не работают, забирают детей из детсада раньше? Сеть всколыхнула дискуссия

Сеть всколыхнула дискуссия на тему, которая волнует многих работающих родителей: почему детей, чьи мамы не работают, забирают из садика раньше. Пользователь из Тернополя, которая подняла этот вопрос в социальной сети TikTok, интересуется, "почему бы не использовать это время для отдыха и личных дел".

Однако с ней не все согласились. Некоторые пишут в комментариях, что такие родители, наоборот, являются сознательными и любят своих детей, другие пишут, что они думают не только о себе, но и о воспитателях.

Но родители, которые работают, объясняют, что из-за этого их дети часто остаются во второй половине дня в саду наедине с воспитателями.

"Потому, что они любят своих детей", "Потому что это замечательные и сознательные родители", – пишут в комментариях те, кто поддерживает мам, которые забирают детей раньше.

Однако такие комментарии вызывают вопросы у работающих родителей. Потому что они своих детей забрать раньше не могут, хотя любят их не меньше. А каждый день приходить за ребенком после 17.00 и видеть, что он сидит один – разрывает материнское сердце.

"Я работаю и могу забрать только в 17:00, и так получается, что мой ребенок сидит сам с воспитателем", "У нас садик работает до 18.00, я работаю до 16.45 и в 17.00 уже забираю ребенка. Она каждый день сидит сама около получаса", – с грустью пишут мамы.

