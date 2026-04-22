'Почему родители покупают ребенку не книгу, а новый телефон?' Украинская журналистка задала неудобный вопрос критикам домашних заданий

Украинская журналистка Елена Гончаренко поддерживает наличие домашних заданий для школьников, однако таких, где они будут работать и развивать себя. Зато современные дети нередко во время выполнения уроков могут отвлекаться на гаджеты, просматривая видео, а затем быстро списав упражнения из ГДЗ. В то же время родители "фиксируют", что ребята сидят над одной тетрадью "целый час и еще 10 минут".

В заметке в Facebook Гончаренко подчеркивает, что сейчас детям чаще покупают новые телефоны, а не книги. Ведь читать заставляет учительница, которой нужно, чтобы ученик учился удерживать внимание дольше, чем 30 секунд, тренировал последовательное мышление, развивал воображение, мог формулировать мысли и тому подобное.

Зато чаще всего ребята проводят вечера в телефонах, а родители считают, что уроки тревожат их психику больше, чем экраны.

"Почему родители покупают ребенку не новую книгу (она же дорого, да, а толку?), а новый телефон? Да потому что читать книгу - это заставляет учительница, скажите? А сегодня вы действительно можете уверенно сказать, что вечер в телефоне - это лучше для наших детей, чем та книга о быте и истории наших дедов и прадедов? И уроки больше тревожат их психику, чем то, что они видят на экране? Вопросов много, а ответ у всех родителей свой", – отмечает Гончаренко.

Она добавляет, что таким образом хотела натолкнуть родителей на размышления о том, каким будет развитие детей через пять лет. Потому что раньше вечера проводились за прочтением текстов, а затем написанием сочинений по ним. Зато сейчас школьники все чаще пользуются искусственным интеллектом и не всегда запоминают, что им о произведении напишет помощник.

"Есть еще немного теток и дядей, которые когда-то писали в школе сочинения-размышления и читали "Кайдашеву семью" (но спросите у старшеклассников, о чем это произведение, будете удивлены, потому что они даже не всегда запоминают то, что им о произведении напишет чат). А сейчас те тети и дяди что-то здесь пишут в соцсетях, какое-то там собственное мнение, но совсем скоро они исчезнут. Когда исчезнут и те, кто умеет под теми сообщениями вести здоровую дискуссию. Короткие видео же в этом не нуждаются", – говорит журналистка.

По ее словам, и часть современных сообщений уже написаны с помощью ИИ, однако не все хотят учиться отличать это от тех, которые публикуют живые люди.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за домашних заданий в школе.

