Почему родителям не стоит публиковать фото ребенка в соцсетях без его разрешения: объяснение ЮНИСЕФ

Перед тем, как публиковать фото ребенка в социальных сетях, родителям стоит спросить, можно ли, поскольку это может нарушать его личные границы. Кроме того, следует учитывать риски, связанные с публикацией контента с детьми.

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На Instagram-странице Детского фонда ООН ЮНИСЕФ рассказали, что такое шерентинг и как защитить приватность ребенка и не нарушать его личные границы. Родителям так же, как и детям, следует соблюдать правила поведения в сети.

Шерентинг – понятие, описывающее явление, когда родители выкладывают в соцсети фотографии своих детей и публично рассказывают о ситуации из их жизни. Термин образован от английских слов parenting, то есть воспитывать, и to share – делиться, размещать в интернете.

Публикация фото ребенка может привести к нежелательному вниманию или нарушению его приватности, пишут в учреждении.

"Мне не очень приятно, когда мама иногда выкладывает фото со мной в Facebook и не предупреждает об этом или когда не спрашивает, может ли она их выложить. Бывает такое, что мама оставляет кучу комментариев или неуместные комментарии под моим контентом. В таких случаях я чувствую нарушение личных границ и неуважение ко мне", – так может думать ребенок при публикации его фото в сети без согласия.

Иногда активность родителей в онлайн может приводить к нежелательным комментариям или шуткам со стороны сверстников над ребенком, что влияет на его самооценку и эмоциональное состояние.

Что делать родителям, чтобы защитить детей в интернете

– Всегда спрашивайте ребенка, комфортно ли ему, если вы опубликуете его фото у себя на странице, а также согласуйте подпись к нему.

– Так же вы можете спросить, что чувствует ребенок, когда вы оставляете комментарии под его постами. Если вас просят этого не делать, то прислушайтесь к желаниям ребенка.

Что делать если уже поделились большим количеством контента о своих детях

– Просмотрите публикации и поговорите о том, что уже размещено.

– Уточните, согласен ли он оставить эти материалы в сети или лучше изменить конфиденциальность или удалить.

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