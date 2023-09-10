Почему Россия напала на Украину и когда закончится война: психологи дали советы, как говорить с детьми на сложные темы

Светлана Ройз и Наталья Подоляк, семейные и детские психологи, дали советы учителям, как правильно общаться с детьми по поводу войны, как реагировать на сложные вопросы и как обсуждать чувствительные темы. Они отметили важность откровенности чувств в разговорах, а также поделились рекомендациями, как общаться с учениками, потерявшими близких на фронте.

Ответы на главные вопросы, касающиеся этой темы, опубликовали на сайте "Новой Украинской Школы".

Как подготовиться к сложным вопросам и что делать, если не знаешь правильного ответа

Светлана Ройз рассказала, что нормально не знать ответа на все вопросы, и важно откровенно разговаривать с детьми о своих чувствах и сложных темах. Стесняться признать, что определенные вопросы для вас тоже трудны, не стоит. Иногда дети задают вопрос не для получения ответа, а для выражения своих эмоций и желания быть услышанными. Откровенно говоря, вы приближаетесь к детям и способствуете их покою и ощущению контроля. Психолог отмечает, что важно понять, что хочет сказать ребенок через свои вопросы. Переформулировав их, можно уточнить, правильно ли вы поняли и важно ли это для детей. Дети должны чувствовать, что с вами можно говорить безопасно, что их вопросы и чувства уважаются и вы готовы вместе с ними искать ответы.

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Поиски ответов могут сопутствовать учебному процессу.

Интересный способ поддержать диалог и научить детей важности вопросов – отвести отдельный урок и создать "доску" для вопросов, позволяющих учителю подготовить ответы на главные темы. Поинтересоваться у учащихся об их мнениях и содействовать дискуссии – важный шаг в развитии их критического мышления и коммуникативных навыков. Важно следить за соблюдением правил дискуссии, обеспечивая всем возможность высказаться и избегать личных нападений. Помните, что вопрос является ключевым элементом взаимопонимания и развития детей и их размышления могут способствовать их личностному росту, отмечает психолог.

Ответ на сложный вопрос можно структурировать, включив три компонента. Первое – "голова", которая передает конкретную информацию или дает указания, как самостоятельно ответить на вопросы. Далее – "сердце", включает в себя выражение поддержки эмоций и ощущения близости, чтобы помочь ребенку почувствовать поддержку. "Руки" указывают на конкретные действия или направляют к ощущению силы и влияния на дальнейшие шаги, рекомендует специалист.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Когда кончится война и Украина победит?

Поддержка и нормализация чувств детей – первый шаг. Следует не определять сроки и не давать пустые обещания. Вместо этого акцентируйте надежду и их роль в победе Украины, отмечает Наталья Подоляк.

Ройз рекомендует на такой вопрос ответить искренне: "Больше всего я хочу услышать слово "победа" и вместе с вами ее праздновать. Я не сомневаюсь в нашей победе. Но, к сожалению, никто не может точно сказать, когда она будет. Мы все – каждый на своем месте ее приближаем. Кто – на фронте, кто – в тылу".

После этого Ройз рекомендует предложить встречные вопросы: "Что мы с вами можем сделать для победы или для того, чтобы поддержать других? Что вы сделаете в первую очередь, когда мы победим?"

Почему Россия напала на Украину и убивает взрослых и детей?

Ответы на такие вопросы требуют особого внимания. Размышления детей должны быть направлены от состояния жертвы к состоянию стойкости. Следовательно, в структуре ответа должна быть и поддержка чувств ребенка, и направленность на их силу, отмечает Ройз: "На протяжении всей истории политика России была направлена на захват и покорение других. Впрочем, украинский народ всегда отстаивал свою свободу и независимость (здесь дети могут вспомнить факты из истории). Никто не ожидал, что украинцы смогут дать такой мощный отпор. А мы смогли и продолжаем бороться, потому что это наша земля".

Если же ребенок спрашивает "В чем мы виноваты?"

Светлана Ройз рекомендует четко обозначить ответ: " Мы ни в чем не виноваты, Россия – агрессор. И ответственность за войну только на России – на тех, кто поддерживает войну действиями и своим молчанием". Далее дайте возможность детям самим высказываться. Обычно лучше, когда голоса детей звучат вдвое больше, чем голоса взрослых. Также можно проговорить с детьми, чем вообще начинаются войны и подчеркнуть, что Россия будет обязательно наказана, отмечают эксперты по психологии.

Когда я увижу маму/папу?

Здесь важно поддержать чувство ребенка и спросить, чем вы можете помочь, рекомендуют психологи. Например, Наталья Подоляк советует отвечать так: " Я не могу знать, когда мама или папа вернется, но мне очень хотелось бы поддержать тебя. Как я могу сделать это? Хочешь, мы с тобой поговорим? Можешь подойти ко мне, когда будешь нуждаться. Также мы с классом можем предпринять какое-то мероприятие, посвященное нашим военным и тому подобное".

После этого Светлана Ройз рекомендует спросить у учеников: "Как мы можем поддержать родителей, которые на фронте? Как можем выразить свою любовь тем, кто далеко? Возможно ли что-то создать или задумать по этому поводу?"

Как поддержать ребенка, если родные ученики/ученицы воюют или погибли

Светлана Ройз указывает, что в общении детей военнослужащих ключевой является объяснительная роль рядом взрослых. Дети могут испытывать разные эмоции, такие как гордость за близких, но также иметь тревогу, страх, печаль, злобу, непонимание и раздражение.

Учителям важно выявлять индивидуальный подход к детям, переживающим утрату, поскольку каждый реагирует на события по-своему. Важно быть готовыми к изменению отношения ребенка к обучению, которое может возникнуть. Прежде всего для ребенка важно почувствовать себя в безопасной среде. Кроме этого, следует постоянно быть в контакте с родными и школьным психологом, отмечает эксперт.

При возвращении ребенка в школу после потери родных важно не рассказывать об этом перед классом, отмечает Ройз. Просто принять ребенка обратно в рутину, в частности, учителя могут поговорить с ним во время перерыва о его потребностях. Одноклассники должны обращаться со школьным товарищем как обычно и помогать ему активно участвовать в деятельности. Важно поддерживать ребенка, когда он сам говорит о потере или плачет.

"Также нужно быть внимательными к состоянию детей во время чтения текстов или подготовки к праздникам, которые касаются родителей. В таких случаях им можно предложить рассказать о своих близких, показать фотографии. Мы привыкли к игнорированию темы потери, а надо наоборот – с уважением принять опыт ребенка и дать возможность почувствовать, что он не один в своем горе", – отмечает Светлана.

Родители детей вернулись с фронта. Как общаться с ними учителям? Как учить детей толерантному общению с военными, в том числе и теми, которые получили травмы?

Учителям следует помнить о чувствительности военных, которые возвращаются с фронта и избегать агрессивных замечаний по поводу их ребенка. Обращайтесь к родителям для поддержки и совместного поиска решений, рекомендует Наталья. Важно относиться к родителям как к активным участникам образовательного процесса. Если видите агрессию, попробуйте спросить, комфортно ли им говорить в таком формате. Не забывайте открыто обсуждать эмоции.

Среди детей нужно проводить просветительскую работу – как поддерживать военных, которых они встречают на улицах, в кафе, в транспорте и т.д. Прежде всего, увидев военного, можно положить руку на сердце, выражающее благодарность и оставляющее пространство для личного военного ответа. Также ученикам следует объяснить, что военным не нравится, когда их жалеют, а такими героями наоборот нужно гордиться, отмечает психолог.

Подоляк отмечает, если военному/военному нужна помощь, например, подняться по ступеням, то в первую очередь следует сначала спросить. Если они соглашаются – помогите, если откажутся – уважайте их решения.

Учащиеся играют в войну, нападают друг на друга и радуются количеству убитых россиян.

Наталья указывает, что такие игры являются обычной реакцией детей на происходящие в мире события и помогают высвободить накопленные эмоции. Важно, чтобы учителя и родители не пугались, однако следует устанавливать правила во время таких игр.

Светлана отмечает, что среди правил для игр на тему войны можно включить ограничения на нападения друг на друга и подчеркнуть важность создания безопасной среды для всех участников игры. Кроме того, можно обратить внимание детей на другие виды игр, что позволит им высвободить напряжение и эмоции.

Что касается того, радоваться ли количеству убитых россиян, то мы можем быть искренними в своих реакциях. Например, Ройз рекомендует отвечать так: " Мне сложно одновременно испытывать радость за то, что врагов становится меньше и мыслей о том, что каждая жизнь ценна. Грустно оттого, что россияне не ценят свою жизнь и жизнь других. Я благодарен/-на ВСУ, что нас защищают".

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