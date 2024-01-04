Почему дети-украинцы, оказавшиеся в Швеции, продолжают учиться в украинских школах онлайн

Родители, вместе с детьми выехавшие в Швецию из-за полномасштабного вторжения России в Украину, больше внимания уделяют психоэмоциональному состоянию детей, однако волнуются, что школьники будут отставать в учебе в новой стране. В частности, большинство учеников продолжают посещать онлайн-уроки в украинских школах.

Елена Подгорная, социолог и исследовательница программы UNET Центра восточноевропейских и международных исследований, рассказала Новой украинской школе, что украинцы привыкли инвестировать в образование своих детей разные ресурсы. Однако, оказавшись в новой стране, неоднозначно относятся к местным учебным заведениям и изменению образовательных траекторий.

Подгорная привела в пример одну маму, которая рассказала, что часами занималась со своими сыновьями, помогая выполнять домашнее задание, а теперь замечает, что дети отстали от учебы, посещая шведскую школу и потеряли интерес к ней.

Исследовательница отмечает, что в Швеции, в отличие от Украины, нет понятия привлечения взрослых к выполнению задач учениками. В частности, некоторые родители говорят, что их дети в 5-м классе делают то же, что украинские школьники в 1-м классе.

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Есть и такие родители, которые поддерживают отсутствие давления на детей и взрослых в учебе. Они отмечают, что у школьников исчезла агрессивность и увеличилось спокойствие. Ведь, по словам некоторых мам, такие предметы, как математика, не утруждают учеников сверхтяжелыми задачами, а они появляются позже.

Таким образом, в Швеции стараются уделять больше внимания социализации и развитию любознательности, коммуникации, экологической грамотности школьников.

Подгорная отмечает, что те дети, которые получили временную защиту за границей, вынуждены не отказываться от обучения в украинских школах и ученики совмещают онлайн-обучение с офлайн.

"Явление "двойного присутствия" украинцев за рубежом и в Украине ранее ученые исследовали в разрезе "круговой миграции": мигрант должен присутствовать, несмотря на отсутствие, и одновременно должен продолжать присутствовать в том месте, где он или она фактически находится", – рассказывает социолог.

По ее словам, перспективы тех, кто пытается достичь двойного присутствия, неизвестны и не могут сохраняться долго. Будущее украинских детей, по словам исследовательницы, будет зависеть от того, как себя будут чувствовать школьники в стране, которая их приютила и какую поддержку получат от социума.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские школьники отстают в знаниях от сверстников в Европе на несколько лет.

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