Почему учителя в Украине бедные? Сеть всколыхнула новая дискуссия

Украинский репетитор и наставница учителей Анастасия Дерлеменко вызвала дискуссию в сети. В частности, педагог рассказала, почему школьные преподаватели в Украине бедные. По ее словам, причиной становится их желание спасти мир и взгляды, что "не всем же деньги зарабатывать, а кто-то должен учить детей".

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В заметке в Instagram специалист отметила, что учителя работают, считая, что делают это ради детей. Но на самом деле, по словам Дерлеменко, педагоги "обслуживают систему", которая не заботится об учениках.

"Желание спасти мир. И, пока они работают на школу, они думают: "Не всем же деньги зарабатывать. Кто-то же должен детей в школе учить". А если все учителя уйдут из школы, кто там останется? Кто будет учить наших детей? И они думают, что они работают ради детей. Но на самом деле, пока они заботятся о детях, они обслуживают систему, которой на тех детей вообще плевать. И тем самым просто помогают этой системе жить дольше за их счет", – сказала Дерлеменко.

Она отмечает, что вместо того, чтобы действительно приносить пользу, педагоги позволяют и дальше разрушаться системе образования. Репетитор предложила представить ситуацию, когда все учителя не выйдут на работу. По ее мнению, именно тогда государство смогло бы их услышать и что-то делать для исправления ситуации. Педагог привела в пример подобные ситуации в Португалии и Польше.

Пользователи соцсети согласились с репетитором и поддержали то, что только сами педагоги ответственны за то, что мало получают.

"Ну да. Вы правы. Но теперь и учителям нет работы по специальности, потому что школы закрывают. А когда дают работу в другой школе, то эти учителя попадают под буллинг других учителей и родителей".

"Я с вами согласен, но есть вторая сторона медали. Если ребенок идет к своему учителю изучать школьную программу за деньги, то еще учитель должен доплачивать ученику за потерянное время. А сейчас только деньги собирают и подарки. Мой руководитель был строгий и хотя бы один раз в квартал приходил домой и общался с родителями без меня. Мой сын окончил школу, оттуда и горький опыт. И еще, дети не понимают, как себя надо вести в церкви, в школе, на улице и т.д. И что можно, и что нельзя делать или говорить в той или иной ситуации".

"Учителя, поймите простую истину, пока вы готовы работать за копейки, до тех пор вам будут платить копейки".

"Забастовки организовывают профсоюзы. В Украине педагогические профсоюзы – карманные, они никогда не защищали интересы учителя, за исключением отдельных ситуаций, когда совсем край, и тогда вынуждены показать движение телом. Пока профсоюзы не станут на сторону учителя, вопросы решаться не будут".

"Современный учитель воспитывает раба, показывая своим примером только одно: работать за копейки, работать под постоянным давлением администрации, родителей, работать без конкретной формулировки обязанностей – это абсолютно нормально. Никакого неповиновения".

"Согласна на 100%. Тоже поняла, что именно сработает и почему все же работаешь за эти деньги. Ты частично привязываешься, вот, например, мой класс уже 9-й, и что, и я колеблюсь – а может, еще год".

"Возможно, уже настало то время, когда учителям нужно вместе решать эту проблему".

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