"Почему украинской маме в Италии сложнее, чем местной?" Мама школьницы рассказала о нюансах обучения, которое длится только до 12:00

Украинская мама Лилия Дарнева рассказала, как проходит обучение в итальянской школе. Так, например, многие мамы не работают или имеют гибкий график, ведь без помощи бабушек и дедушек обойтись сложно.

В посте в Instagram мама школьницы отмечает, что у её дочери до конца сентября нет постоянного расписания, поэтому уроки могут длиться с 8 утра до 12:00. По словам Дарневой, украинским мамам сложнее, ведь они приводят детей в школу и возвращаются домой на несколько часов, чтобы работать удаленно. В то время как итальянские мамы могут оставаться возле школы некоторое время и никуда не спешат.

"Я привела ребёнка и бегу домой работать, а многие мамы ещё стоят возле школы, спокойно общаются по полчаса или часу, потому что никуда не спешат. А уже через несколько часов эти же мамы снова приходят забирать детей. Поэтому в Италии нельзя сказать, что женщины не хотят работать, просто им трудно найти работу, подходящую под школьный график", — написала Дарнева.

Она также добавила, что оставлять ребенка одного дома в начальных классах нельзя, а группы продленного дня нет. Если у мам нет помощи, то иметь обычную работу с полным рабочим днем довольно сложно.

"Сегодня занятия в школе до 13:00, завтра до 12:00, в какой-то день до 16:00 — расписание меняется. И если рядом нет бабушки, дедушки, папы или няни, то вообще женщина с ребенком младшего школьного возраста не может иметь обычную работу с полным рабочим днем. Система как бы предполагает, что кто-то из взрослых в семье всегда должен быть свободен, и очень часто этим "кем-то" оказывается именно мама", — делится женщина.

Напомним, что в Италии в первый день учебы нет обязательных белых рубашек, бантов, праздничных платьев и торжеств. Наоборот, в чаты классов администрация рассылает письма с рекомендациями по поводу одежды, учитывая высокую температуру. В этой стране заботятся не о том, чтобы ребенок был красиво одет в первый день, а о том, чтобы ему было удобно. Ребёнку не должно быть жарко, неудобно или некомфортно только потому, что это первый день в школе. Поэтому ученики пришли в первый день в школу в футболках и шортах.

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