Без цветов, бантов и праздничных платьев: украинка показала видео с первого дня в итальянской школе, где "нет показухи"

В Италии в первый день учебы нет обязательных белых рубашек, бантов, праздничных платьев и торжеств. Наоборот, в чаты классов администрация рассылает письма с рекомендациями по поводу одежды, учитывая высокую температуру.

Об этом в Instagram рассказала мама украинской школьницы Лилия Дарнева. По ее словам, в Италии беспокоятся не о том, чтобы ребенок был красиво одет в первый день, а о том, чтобы ему было удобно.

"Рекомендуют легкую одежду из тканей, хорошо пропускающих воздух: футболки, поло, бермуды или легкие брюки. Да, конечно, просят избегать слишком короткой или открытой одежды, например, маек с очень узкими бретельками или пляжных шорт", – делится женщина.

Она отмечает, что ребенку не должно быть жарко, неудобно или некомфортно только потому, что это первый день в школе. Поэтому дети пришли в первый день в школу в футболках и шортах.

Напомним, украинка рассказала о школьной форме в Египте. Так, девочки появились в одинаковых голубых платках, длинных темно-синих юбках или сарафанах и белых рубашках с длинным рукавом. Все они улыбались и были очень приветливы по отношению к автору видео. Сама же женщина отметила, что местная молодежь очень искренняя, открытая и может часами что-то рассказывать. Кроме того, по словам украинки, дети в Египте очень способны к изучению языков и часто, помимо арабского, знают еще несколько.

Также OBOZ.UA сообщал, что старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – 13-летний принц Джордж начал свой первый учебный семестр в Итонском колледже. Супруги лично проводили мальчика в самую престижную частную школу-интернат для мальчиков в Великобритании, где он будет проживать на протяжении всего учебного процесса. Стоимость обучения в Итонском колледже составляет более 65 тысяч фунтов стерлингов (около 3 913 463 гривен) в год. Принц Джордж будет жить в собственной комнате в одном из 25 жилых корпусов и сможет проводить выходные дома один раз в три недели.

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