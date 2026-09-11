Без крика и наказаний: учительница из Японии назвала 5 способов приучить детей к дисциплине

Чтобы приучить детей к дисциплине, не следует просто запрещать нежелательное поведение, а лучше сосредоточиться на том, что они сделали неправильно и как можно было бы поступить лучше в следующий раз. Таким образом мальчики и девочки учатся самоконтролю, отрабатывая лучшие навыки поведения, а не просто слышат, что так поступать не стоит.

Пятью советами о том, как изменить дисциплину детей, поделилась учительница из Японии в беседе с пакистанским консультантом по вопросам воспитания Арсаланом Мойном. Педагог советует взрослым сначала успокоиться, ведь дети часто копируют их поведение, прежде чем могут проявить своё собственное. После этого уже стоит корректировать поведение мальчиков и девочек, ведь когда их мозг находится в состоянии дисрегуляции, он не способен усваивать уроки.

Далее педагог рекомендует дать детям шанс добиться успеха: создавать небольшие возможности для проявления доброты, ответственности или самоконтроля, вместо того чтобы ждать их очередной ошибки. По словам учительницы, чем чаще школьники испытывают успех, тем выше вероятность, что они его повторят.

Школьная преподавательница советует поощрять учеников принимать другую точку зрения. Так, вместо того чтобы бороться за контроль, лучше помочь им поставить себя на место другого человека. Ведь когда дети думают иначе, они меняют свое поведение.

Кроме того, учительница подчеркивает, что объяснять, почему не следует так себя вести, лучше наедине, когда это возможно. По ее словам, чувство стыда может на некоторое время остановить нежелательное поведение, однако уважение гораздо эффективнее формирует устойчивую самодисциплину.

Напомним, эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев поделился тестом, который поможет понять, почему дети не слушаются. Так, он предлагает родителям вспомнить, какую из четырёх эмоций они чаще всего испытывают в общении с сыновьями или дочерьми: гнев, раздражение, обиду или отчаяние. Специалист подчеркивает, что необходимо обязательно определить свои чувства. Таким образом, по словам специалиста, родители смогут по-настоящему понять своих детей.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка рассказала о строгой дисциплине в ирландской школе, где учителя могут "залетать" даже в туалеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!