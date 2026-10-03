Для того, щоб привчити дітей до дисципліни, варто не обмежувати небажану поведінку, а краще зосереджуватися на тому, що вони зробили неправильно та як би було краще зробити наступного разу. Таким чином хлопці та дівчата навчаються самоконтролю, відпрацьовуючи кращі навички поведінки, а не просто чують, що такого робити не варто.

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Пʼятьма порадами, як змінити дисципліну дітей поділилася вчителька з Японії в розмові з пакистанським консультантом з батьківства Арсаланом Мойном. Педагогиня радить спершу заспокоїтися дорослим, адже діти часто запозичують їхню поведінку, перш ніж можуть задіяти свою. Після цього вже варто коригувати поводження хлопчиків та дівчат, бо коли їхній мозок перебуває у дисрегуляції, то він не здатний засвоїти уроки.

Наступним педагогиня рекомендує дати шанс дітям досягти успіху: створювати невеликі можливості для відпрацювання доброти, відповідальності чи самоконтролю, замість того щоб чекати на їхню чергову помилку. За словами вчительки, чим більше школярі відчувають успіх, тим більша ймовірність, що вони його повторять.

Шкільна викладачка радить заохочувати учнів приймати інші точки зору. Так, замість того, щоб боротися за контроль, краще допомогти поставити їм себе на місце іншої людини. Адже, коли діти думають інакше, вони змінюють свою поведінку.

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Крім того, вчителька підкреслює, що пояснювати дитині, чому не потрібно так поводитися, краще наодинці, а не робити це публічно. За її словами, почуття сорому може на деякий час зупинити небажану поведінку, проте повага набагато ефективніше формує стійку самодисципліну.

Нагадаємо, експерт з дитячої психології та розвитку особистості Дмитро Карпачов поділився тестом, який допоможе зрозуміти, чому діти не слухаються. Він пропонує батькам згадати, яку з чотирьох емоцій вони найчастіше відчувають у спілкуванні з синами або доньками: гнів, роздратування, образу чи відчай. Фахівець підкреслює, що варто обовʼязково визначити свої почуття. Таким чином, за словами Карпачова, батьки зможуть дійсно зрозуміти своїх дітей.

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