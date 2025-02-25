Учителя 'залетают' даже в туалеты: украинка рассказала о суровой дисциплине в ирландской школе

В школах Ирландии царит строгая дисциплина относительно пользования мобильными телефонами. Так, ученики должны выключать гаджеты, когда заходят в учебное заведение и прятать их в портфели. Если же учитель услышит любой звук оповещения, то смартфон забирают и извлекают из него сим-карту.

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Кроме того, педагоги могут "залетать" в туалеты и проверять, не пользуются ли школьники телефоном в помещении уборной. Об этом рассказала украинка Лиля Лабецкая в ТікТок. Она некоторое время находилась в Ирландии и училась в местной школе.

"Ты заходишь в школу, выключаешь свой телефон полностью, чтобы никакие уведомления не приходили, и прячешь его в сумку. И должен делать вид, что у тебя его нет. Если на уроках у тебя что-то зазвонит в твоем телефоне и учитель это услышит, он заберет у тебя телефон. Я не помню сколько времени, что-то на неделю. Они его забирают и вытаскивают оттуда сим-карту. Еще есть такая штука, что учителя залетают в туалеты и проверяют, никто ли там в телефонах не сидит", – делится Лабецкая.

Кроме того, по ее словам, изъятые педагогами гаджеты не возвращают даже родителям. При этом не действуют аргументы, что телефоны понадобятся во время какой-нибудь поездки или сборов. Доставать смартфон из сумки нельзя даже во время перерывов.

Напомним, европейские школы все больше запрещают ученикам пользоваться гаджетами во время учебы. Так, во Франции с началом 2025 года такое требование касается всех школьников. В список стран, ограничивающих время за экранами в школах, также вошли Нидерланды, Испания, Франция и Италия. В то же время, в Бельгии запрет на смартфоны будет действовать для детей до 12 лет.

В Венгрии соответствующий указ требует от учебных заведений забирать смарт-устройства учеников в начале дня. В Италии и Греции дети могут носить телефоны с собой в течение дня, но ими нельзя пользоваться в классах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, может ли учитель в Украине забирать у ученика телефон на уроках или на перерыве.

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