Как выглядит школьная форма для девочек в Египте: видео украинки удивило необычными деталями

Украинка Рита с ником ritalemad22, которая более 15 лет проживает в Египте, показала, как выглядит школьная форма в деревне. Женщина проходила мимо школы, и к ней подбежали ученицы, улыбаясь и махая руками.

Видео дня

В посте, который Рита опубликовала в Instagram, видно, что все девочки в одинаковых голубых платках, длинных темно-синих юбках или сарафанах и белых рубашках с длинными рукавами. Все они улыбались и были очень приветливы по отношению к автору видео. Сама же женщина отметила, что местная молодежь очень искренняя, открытая и может часами что-то рассказывать. Кроме того, по словам украинки, дети в Египте очень способны к изучению языков и часто, помимо арабского, знают еще несколько.

Пользователи сети с восторгом отзывались о школьницах, подчеркивая, какие они жизнерадостные. Кроме того, многие писали, что девушки этой страны делают комплименты друг другу.

Главные истории дня

"Они очень искренни и не жадны к комплиментам друг другу".

"Какие красивые, позитивные и замечательные девочки! И вы рядом с ними выглядите просто великолепно!"

Читайте также о самой дорогой частной школе в мире Le Rosey, стоимость обучения в которой составляет более $200 000 (более 8 500 000 гривен) в год, а расположена она в швейцарских горах. В теплые месяцы студенты проживают в поместье Шато-дю-Розе XIV века в Ролли, а после Рождества они поселяются в шале на горнолыжном курорте Гштаад вплоть до марта. Здесь студенты учатся кататься на лыжах, посещают занятия по йоге и парусному спорту, путешествуют по миру, снимают фильмы в виртуальной реальности и многое другое.

Это учебное заведение называют "Школой королей", ведь среди ее выпускников — король Испании Хуан Карлос, король Египта Фуад II, король Бельгии Альберт II, шах Ирана, принц Ренье, герцог Кентский и принц Карим Ага-хан. Также в ней учился внук британского политика Уинстона Черчилля, а также дети самых богатых семей мира, включая Элизабет Тейлор, Джона Леннона, Ротшильдов и Рокфеллеров.

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