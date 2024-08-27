Почему украинцам постоянно приводят в пример школьное образование в Сингапуре. 10 поражающих фактов

У школьников в Сингапуре одни из лучших показателей среди своих сверстников по результатам PISA. В этой стране действует особая образовательная философия, которая была заложена с момента обретения независимости и объединяет ключевые принципы преподавания и обучения. В частности, здесь верят в целостное образование, которое обеспечивает мировосприятие, предполагает получающее фундаментальные знания и практические навыки.

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По мнению сингапурцев, каждый ребенок хочет и может учиться, поэтому именно поэтому государство фокусируется на потребностях детей при разработке образовательных методик. Об этом заявил украинский общественный деятель, основатель движения ответственного учительства Александр Елькин в интервью Освитории.

По его словам, в Сингапуре верят, что обучение расцветает благодаря созданию особых условий и безопасной среды, привлечению детей к конструированию знаний. Ведь здесь получают образование для того, чтобы удовлетворить внутренний интерес и потребность в решении проблем. Кроме того, в этой стране уделяют особое внимание развитию навыков синтеза и анализа и умению дискутировать.

В то же время система делает акцент на оценивании, которое проводится для того, чтобы закрывать пробелы в обучении детей, а не для составления рейтинга.

Учеба у школьников начинается в январе и завершается в конце октября. Таким образом, сочетается календарный год с учебным, а в связи с климатом, дети могут отдыхать весь год.

Для того чтобы попасть в среднюю школу в Сингапуре нужно сдать экзамен в 12 лет. Он включает тестирование по дисциплинам, которые больше всего вдохновляют ребенка и определяют его дальнейший путь. Также ученики должны сдать экзамен и после окончания средней школы и перед поступлением в университет.

"Именно из-за этого ряда экзаменов сингапурская система образования получает большую дозу критики - мол, слишком уж много внимания уделяют экзаменованию. Сами же сингапурцы отмечают, что проводят экзамены не для того, чтобы создать рейтинг или украсть возможности у молодежи, а чтобы предложить детям определенную скорость получение новых знаний и навыков, отвечающих их способностям", – рассказывает Елькин.

Каждый день в школах начинается с поднятия государственного флага. Однако кроме уроков и учебников гражданское образование охватывает школьное самоуправление и внешкольные активности, обучение безопасности в интернете, сексуальное образование, карьерное ориентирование.

Каждый педагог в этой стране имеет знания гражданского образования. В течение года дети собирают значки, которые можно получить при выполнении определенного действия. Школьники должны успеть собрать всю коллекцию.

"Мне показывали "таблицу ценностей" в одной из школ. По каждому пункту есть расшифровка – как именно можно продемонстрировать определенную ценность в действии. Например: "помогаю приятелю, который не успевает с учебой", "рассказал историю во время церемонии поднятия флага", "провел экскурсию для посетителей школы", "предложил идею для улучшения школы и участвую в ее внедрении", – делится активист.

Образование в Сингапуре ставит в центр ребенка, а ключом к достижению высокого развития школьника становится учитель. В частности, государство поддерживает высокую заработную плату для педагогов и предоставляет покрытие профессионального роста в течение 100 часов в год.

В Сингапуре отказались от школьных инспекций, ведь это приводило к стрессу педагогов. В каждой школе проводят самооценивание по системе из 9 компонентов. Комиссия все же посещает учебные заведения раз в шесть лет, проверяя насколько самооценка соответствует реальному положению дел.

Особое внимание здесь уделяется положительному образованию, помогая развивать эмоциональный интеллект. В частности, педагоги должны помочь детям осознавать и понимать себя, распознавать и управлять разными эмоциями, мотивировать себя и брать ответственность, проявлять эмпатию, строить крепкие взаимоотношения.

В некоторых школах продолжают применять телесные наказания. В частности, удары ротанговыми палками, которые называются "сane".

"Замечу, что canning является последней мерой и следствием строгих, систематических нарушений, заранее известных детям. Речь идет о воровстве, драках, вандализме, курении и т.д. Приложению палок предшествует серьезная разъяснительная работа с ребенком, который нарушил правила, общение с родителями". Телесные наказания применяют только к мальчикам", – рассказывает Елькин.

Такие методы регистрируются, а руководитель школы решает нужно ли использовать такую практику в учебном заведении. Ведь избиение палками происходит в директорском кабинете, но возможны и публичные наказания в случае серьезной вины.

Детей привлекают к уборке классов после обучения и обеспечению благоустройства возле учебного заведения, несмотря на то, что в школах есть постоянные уборщики. По словам активиста, культура такой ответственности помогает создать взаимоотношения, обучает ответственности и причастности к делам своего общества.

В Сингапуре действует прозрачная система продвижения карьеры. В частности, на 5,6 млн. сингапурцев существуют 350 школ, где для 500 тысяч школьников преподают 33 тысячи педагогов.

После окончания шестилетнего срока директор учебного заведения может перейти в другую школу на такую же должность или преподавать в институте, связанном с образованием.

Эффективность сингапурского обучения отметил также образовательный эксперт Владимир Спиваковский. По его словам, Украина находится в космическом расстоянии от современного мира.

В частности, как делится специалист, ученики начальной школы Сингапура должны овладеть определенными навыками. В частности:

отличать добро от зла;

знать свои сильные стороны и зоны роста;

быть способными сотрудничать, делиться и заботиться о других;

иметь живой интерес к миру;

уметь четко думать и четко выражаться;

гордиться своей работой;

иметь здоровые привычки и разбираться в искусстве;

знать и любить Сингапур.

В то же время, по словам Спиваковского, после окончания средней школы сингапурские ученики должны отвечать определенным требованиям. В частности, иметь нравственную целостность, верить в свои возможности и быть способными адаптироваться к переменам, работать в команде и проявлять эмпатию, быть творческими личностями и иметь ум, принимать другие точки зрения и эффективно общаться, отвечать за свое обучение, наслаждаться физической активностью и любить искусство, верить в Сингапур и понимать его ценности.

Также требования к ученикам действуют и после окончания университетов и учреждений среднего специального образования. От соискателей образования требуют иметь силу духа, чтобы отстаивать правду, быть устойчивыми перед лицом неурядиц, способными к межкультурному сотрудничеству и социально ответственными и т.д.

Спиваковский отмечает, что все требования действительны и не имеют ничего общего с декларациями для галочки диссертациями.

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