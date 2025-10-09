'Почему в наших школах нельзя купить йогурт или кефир?' Украинский педагог рассказал, что его поразило в Швеции и Финляндии

В школах Швеции и Финляндии дети могут приобрести в буфете йогурт или кефир. А вот у украинских школьников нет такой возможности, ведь эти продукты запрещены к продаже в учебных заведениях.

Об этом рассказал директор департамента образования Львовского городского совета Андрей Закалюк в интервью медиа-хабу Твоє місто. Он также поделился, что в канадских школах нет питания, однако есть буфет, где дети могут что-то приобрести или разогреть в микроволновках принесенную с собой еду.

"Я был в прошлом году с коллегами в Канаде – большие школы и вообще нет питания. Есть буфет, где ребенок может что-то купить. Есть обеденный зал большой, стоит с 20 микроволновок. Ребенок подходит с ланч-боксом и питается. Я был в Финляндии – там по-другому. Там уже есть питание. Там большие буфеты. Например, я в Финляндии и в Швеции видел, продукты, которые у нас запрещены, а там они разрешены", – говорит Закалюк.

"Почему ребенок не может йогурт или кефир купить, если он правильно хранится в холодильнике? Это за границей можно сделать. Это нормальная, здоровая пища. У нас такие правила, у нас много чего есть такого. Это то, что точно можно на самом деле давать детям и они могут есть, и оно не является каким-то вредным", – добавляет он.

Педагог отмечает, что питание детей – это элемент культуры. Поэтому если в учебных заведениях оно не будет на должном уровне, то ученики будут ходить покупать еду в ближайший магазин. Так, по его словам, в городе пересмотрели сотрудничество с поставщиками продуктов, поэтому школьники могут приобрести овощи и фрукты в буфете, чего нельзя было сделать раньше.

