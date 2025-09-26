''Миски для собак''. Украинцы устроили дискуссию из-за посуды в школьной столовой

Украинцы устроили дискуссию из-за посуды в одной из школьных столовых. Так, на видео в TikTok школьница с никнеймом angelinochca3 показала, что им дают блюда в железных тарелках.

Девушка на своей странице делится, чем их кормят в школе каждый день. Некоторые из пользователей соцсети возмущались тем, что еда нормальная, поэтому не к чему придираться. Однако значительная часть украинцев были удивлены железной посуде, мол это как "миски для собак" или "посуда в колонии".

"Почему тарелки как миски для собак выглядят?"

"А чего посуда как в колонии?"

"В какой украинской школе еще есть железная посуда".

"А тарелки – это подготовка к тюрьме заранее?"

Школьница объяснила, что дети часто бьют посуду, поэтому их учебное заведение решило проблему таким образом. Ведь нет смысла постоянно тратить средства на замену посуды.

"У нас была нормальная посуда. Но у нас ее били, кто-то спотыкался, падал и она разбивалась. Так какой смысл переплачивать за тарелки, которые бьются? И никому не нужны лишние расходы. Поэтому они взяли из нержавеющей стали тарелки", – объяснила девочка.

Некоторые из украинцев в комментариях подсказывал другим, что это правильное решение, ведь и посуда меньше бьется и это более гигиенично.

"Дети бьют посуду, поэтому правильно, а еда хорошая, и мясо, и гречка, и сыр. Все что надо для ребенка, не грешите некоторые дети даже никогда не видели такой еды".

"Еда супер, немного посуда и подача не так гламурны, но все нормально".

"Посуда из нержавейки – самая лучшая. Ее можно кипятком и нержавейка не бьется и всегда безопасно".

"Полезно и вкусно! А стосрвно посуды – нет трещин, микробов, травм... Все норм!"

