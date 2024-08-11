Почему в одной семье разные дети, даже если их воспитывают одинаково: разъяснение специалиста

Даже если родители считают, что они обращаются одинаково со всеми своими детьми, сыновья и дочери по-разному воспринимают воспитание. Кроме того, чувствительность ребят отличается из-за их темперамента.

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На этом отмечает доктор и спикер в темах стресса и детского развития Габор Мате. Он уверяет, что родители не обращаются одинаково с мальчиками и девочками. Видео с доводами специалиста опубликовал в Instagram украинский папа девочки Виталий Голоунин, который делится жемчужинами о родительстве.

Мате объяснил на примере ведущего, который спросил специалиста, почему они с сестрой по-разному воспитаны, хотя имеют одинаковых родителей.

"Родители не обращались одинаково с девочкой и мальчиком. Даже, если бы захотели, не смогли бы, потому что культурно запрограммированы иначе. Во-вторых, вы были разного возраста. Вы появились на разных этапах их личных и родительских отношений, а также уровня самопознания. У вас не были те же родители. Вы не выросли в том же доме", – рассказал специалист.

"А во-вторых, у вас может быть разная чувствительность. Один из вас может быть более или менее чувствительным по темпераменту. Так что, даже если бы родители были одинаковыми с каждым из вас, хотя это и не так, но если бы и были , то вы все равно воспринимали их по-разному", – добавляет он.

Напомним, Виталий Голоунин заверил, что дети верят во все, что им говорят. Так что не стоит говорить им, что они тупые. Автор цифрового контента посоветовал, какие слова лучше говорить детям, в которые они верят так же. Также мужчина поделился тремя правилами, которыми следует воспользоваться при прощении.

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