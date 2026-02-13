Почему в школьных классах окна обычно слева? Сеть всколыхнула неожиданная дискуссия

В сети возникла неожиданная дискуссия из-за расположения окон в школьных классах. Так, украинцев удивило то, что в большинстве учебных заведений они размещены слева от парт, за которыми сидят дети.

Окна располагаются таким образом, чтобы естественный свет падал на рабочие столы с левой стороны. Ведь большинство школьников – правши. Так предотвращается падение тени от руки на тетрадь во время письма, уменьшается нагрузка на глаза и обеспечивается лучшее освещение. Такое планирование предусмотрено санитарной нормой для учебных заведений.

У некоторых украинцев это вызвало удивление. Тогда как кто-то поделился, что когда в классе окна размещались справа, то кабинет был темным. А некоторые из левшей рассказывали, что из-за окна слева писали в тетради с собственной тенью от руки.

"А знаете, какое объяснение? Потому что большинство правшей и так придумали, чтобы дневной свет больше попадал на тетрадь во время письма. Пишет вам левша, которая писала с собственной тенью и всегда это замечала".

"Никогда не задумывалась, что существует такой стандарт освещения в учебных заведениях. В вузе была аудитория с правосторонними окнами – она мне всегда казалась какой-то темной и некомфортной. Я думала, что из-за предмета, который там преподавался, – "археологические раскопки". Теперь знаю реальную причину".

В то же время учитель физики и информатики Руслан Цыганков под сообщением в Threads пошутил, что не понял ситуации, ведь у него окна расположены справа. Украинцы подчеркнули, что для учителей окна всегда размещаются с этой стороны.

"Мыслями прошелся по всей своей школе, вспомнил, что был класс, где окна справа были, географию там учили".

"Смотришь на доску – окна слева. Стоишь у доски – окна справа".

