Почему в школу нельзя приносить бутерброды с колбасой

Школьники не должны носить с собой перекус в виде бутербродов с колбасой. Запрет связан с правилами Санитарного регламента, действующего в Украине с 2020 года.

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Также дети не должны брать с собой кремовые изделия, мясные и рыбные продукты промышленного производства, снеки с избыточным содержанием натрия, продукты из непастеризованного молока, консервы, соки с сахаром, газированные напитки, грибы и домашние изделия. Такие условия утверждены Санитарным регламентом, опубликованным на официальном сайте Верховной Рады Украины.

"Во избежание пищевых отравлений, с целью профилактики заболеваний приготовление и реализация пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с общими требованиями к организации питания детей в учебных заведениях, приведенными в приложении", – говорится в документе.

Правила регламента соблюдаются в одной из луцких школ. Там детям не разрешают приносить с собой бутерброды с колбасой. Такое решение было принято исключительно в интересах сохранения здоровья школьников, уверяют в учебном заведении. Начальник департамента городского совета Виталий Бондарь в интервью Конкуренту рассказал, что такое требование не является нововведением.

"Это не нововведение, это норма законодательства, которую выполняет руководитель учебного заведения. Есть Санитарный регламент, который действует с 2020 года, согласно которому работает руководитель учебного заведения. Там четко указано, что можно приносить в школу. Соответственно, учебное заведение автономно принимает решение относительно того, разрешать ли что-то приносить в школу, ходить ли в магазин, питаться ли в столовой. Оно ответственно за жизнь и здоровье соискателей образования, поэтому лучше обезопаситься", – сказал Бондарь.

В учебном заведении рассказывают, что школьники могут брать с собой бутерброды с сыром, маслом, печеным мясом и т.д., и обращают внимание на качество колбасы.

К тому же в школе есть горячее питание, на которое нет никаких нареканий, и каждый день свежая еда. Даже пиццу детям готовят с куриным филе.

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