Почему в украинских школах каникулы длятся три месяца? Сеть всколыхнула очередная дискуссия

В социальной сети Тһгеԁѕ возникла дискуссия вокруг продолжительности летних каникул в украинских школах. В частности, один из репетиторских центров объясняет, что это возникло как наследие советской системы, ведь зимы не способствовали отдыху детей на природе, а летом они, наоборот, могли много времени находиться на улице.

Видео дня

Кроме того, "оздоровление" школьников было важной частью советского воспитания. Также в заметке отмечается, что значительная часть учащихся, особенно в сельских местностях, привлекались к сельхозработам. Несмотря на это, не все школьники имели возможность полноценно отдохнуть, ведь они участвовали в субботниках, работали в колхозах и помогали на производствах.

Вместе с тем во многих странах сейчас продолжительность летних каникул варьируется от 6 до 10 недель, в европейских школах обучение длится 160-200 дней, а в странах Азии не менее 200.

Украинцы возмутились такими объяснениями и привели аргументы, почему каникулы в нашей стране должны быть длинными. В частности, они отметили, что дети проживают в условиях полномасштабной войны, кроме того отдохнуть должны и учителя, которые тяжело работают в течение учебного года.

"Не забывайте при этом, что наша система образования дает хорошие знания в большом объеме. К этому не забудьте добавить войну, потому что есть часть территории Украины под постоянным атаками. Дети уже истощены хотя бы по этим двум причинам. А потом еще добавьте родителей, здоровье, общество, психологические проблемы, буллинг, то детям нужна такая долгая передышка. И не только им, учителям тоже".

"Во многих странах за рубежом, где как бы "учатся" в июне, это просто экскурсии или подтягивание отстающих. Была в Италии, спрашивали специально. Отдыхают лето (кроме какой-то поездки, экзаменов и т.д.). Учебный год в некоторых регионах начинается в середине сентября. Отстаньте уже от тех каникул. Скажу честно, у меня, как у учителя, уже сил просто нет. И дети уже устали. Плюс, если в классе жара, то сдуреть можно, попробуй поучиться (в апреле мы это почувствовали). И это еще у нас спокойно".

"Не буду читать такое длинное сообщение, но скажу, что в украинских школах, кроме украинских учеников еще есть украинские учителя, которые должны отдохнуть, потому что почти сошли с ума за учебный год".

"Во-первых, уже давно не 3 месяца. А во-вторых, чем были плохие 3 месяца каникул? Все только рассказывают, что укр. дети мало учатся и много отдыхают. Малая учится в Польше: Е8 сдали 13-15 мая, на след. неделе последние контрольные, учебники сдадут в конце мая или в первых числах, весь июнь будут ходить в школу сидеть на лужайке, играть в уно и кахута. Какого черта не дать это время просто детям поспать дома?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети вспыхнула дискуссия из-за стоимости портфеля первоклассника за 3000-4000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!