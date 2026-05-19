Почему в японских школах дети сами моют пол и туалеты: это не просто рутина. Видео

Во многих школах по всей Японии ученики ответственны за уборку классов, коридоров, столовых и даже туалетов. Все это входит в их ежедневную рутину, которая приучает детей к дисциплине, командной работе, ответственности и уважению к общему пространству с молодого возраста.

Система обязанностей называется "Тобан Кацудо". Японская культура делает сильный акцент на чистоте – не только физической, но и моральной и духовной . Тогда как одна из коренных религий страны - синтоизм, рассматривает чистоту как форму непорочности, передает NDTV.

Убирая, у детей воспитывается чувство ответственности, принадлежности и подотчетности, что позволяет им становиться лучшими людьми по мере их взросления. Во многих школах нет дворников, а учитель и ученики работают вместе, по крайней мере раз в день, способствуя командной работе и взаимоуважению. Так же дети работают в столовой, накладывая и раздавая другим школьникам еду.

В японских школах уборка – это не только опрятность. Она учит жизненным навыкам, таким как управление временем, сотрудничество, скромность и настойчивость. Школьники учатся ценить упорный труд и достоинство, выполняя даже небольшие задачи.

Привычки и практики, усвоенные в детстве, остаются с детьми и влияют на поведение в будущем. Эта практика прививает уважение к общим пространствам, осознание ролей в обществе и гордость за поддержание чистоты окружающей среды. Японская система уборки, которую проводят ученики, помогает формировать ответственных и уважительных граждан.

