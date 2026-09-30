"Почему воробьи сели на подоконник?" Задача для 2-го класса рассмешила интернет

Задача по математике в учебнике для второго класса, в которой нужно было ответить на вопрос, почему воробьи сели на подоконник, рассмешила интернет. В задании было указано, что на подоконнике сидели восемь птиц и прилетели еще две. Детям также нужно было посчитать количество воробьев.

Под постом в Threads, который опубликовала пользовательница сети Ольга Билым, украинцы предлагали свои варианты ответов. Так, например, кто-то предполагал, что подоконник удобен для короткого отдыха или смазан суперклеем.

Задача для 2 класу розсмішила мережу Источник: Скриншот

"Потому что подоконник смазали суперклеем".

"Подоконник удобен для короткого отдыха и наблюдения".

Українців розсмішила задача для 2 класу Источник: Скриншот

В то время как другие иронизировали, что воробьи появились, чтобы "напакостить", ведь пришло время мыть окна. Кроме того, некоторые отмечали, что прилет птиц "к деньгам", а кто-то шутил, что они сели на подоконник, чтобы подслушать местные сплетни.

"Прилетели на подоконник, чтобы на**рать, потому что уже пора мыть окна. Ну, может, еще для того, чтобы хозяин подоконника думал, что это к деньгам".

Українців розсмішила задача для 2 класу Источник: Скриншот

"А вопрос в том, вы вообще где-нибудь видели воробьев на подоконнике?"

"Потому что им было очень грустно – никаких воробьиных семейных мелодрам, а на подоконнике было видно и слышно, как в квартире тетя Оксана таскает за волосы соседку Кристину, потому что та носила пирожки и вареники мужу тети Оксаны, пока она сама была на работе".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы поделились курьезами в первые недели учебы детей и рассмешили сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!