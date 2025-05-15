'Почему все 'непроизводительные' расходы должен оплачивать студент-контрактник?' Сергей Захарин прокомментировал подорожание обучения в вузах

Высшие учебные заведения, получающие бюджетные средства для финансирования государственного заказа, должны установить размер оплаты контракта в таком же размере, в котором государство оплачивает обучение студента-бюджетника. В то же время, бюджет оплачивает значительное количество "непроизводительных" расходов: зарплату "лишних" работников, работу убыточных отделов, содержание имущества, которое не используется и тому подобное.

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Об этом рассказал бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин в блоге Освіта.ua. Он отметил, что средства студентов-контрактников вносится в специальный фонд и используются вузом в деятельности с учетом требований бюджетного и образовательного законодательства. Однако, непонятно, почему "непроизводительные" расходы должен оплачивать студент-контрактник.

Кроме того, средства контрактников становятся источником финансирования полноценного функционирования в условиях ограниченного бюджета. А вузы должны "гоняться" за такими студентами не только, чтобы заработать деньги, но и из-за дефицита бюджетного финансирования.

"Кажется вполне справедливым, что заведение высшего образования будет получать за обучение студентов одинаковую фиксированную сумму – независимо от источника финансирования получения их образования. Проблема заключается в том, что бюджет оплачивает много так называемых "непроизводительных" расходов высших учебных заведений - в частности, зарплату "лишних" работников (и даже преподавателей), работу убыточных подразделений (иногда речь идет о столовых, общежитиях, типографии), содержание имущества (в том числе зданий), которое не используется и т.п. И здесь возникает вполне очевидный вопрос: а почему все эти "непроизводительные" расходы должен оплачивать студент-контрактник?", – пишет Захарин.

В то же время, учитывая повышение стоимости обучения, студенты смогут получать гранты. Таким образом государство будет компенсировать часть расходов. Однако Захарин отмечает, что получить такую поддержку могут не все поступающие, а только те, кто выполнит определенные требования.

Следовательно, в МОН предлагают "непроизводительные" расходы переложить на всех налогоплательщиков, "ведь образовательные гранты оплачивает бюджет, который формируется за счет налогов".

Кроме того, повышение цены на образовательные услуги может привести к тому, что студенты начнут поступать в более дешевые вузы за рубежом, что приведет к массовому оттоку украинских абитуриентов.

"В условиях украинской действительности граждане (абитуриенты), которые планировали потреблять образовательные услуги по умеренным ценам, могут просто переориентироваться, с целью экономии средств, на потребление таких услуг за рубежом (например, в Польше или Словакии)", – добавляет экс-чиновник.

По его словам, поступающие не имеют опыта обучения в сфере высшего образования, поэтому решая поступить, они ориентируются на индивидуальные ожидания. Одно из них – умеренная цена. В то же время, слишком высокая стоимость, даже при условии высокого качества образовательного продукта, может стать причиной отказа от него.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы отреагировали на повышение стоимости обучения в вузах.

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