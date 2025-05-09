'Кого-то еще удивляет, что выпускники выезжают за границу?' Украинцы отреагировали на повышение стоимости обучения в вузах

Украинцы возмутились решению о повышении стоимости обучения в учреждениях высшего образования. В частности, они отметили, что из-за таких инициатив желающих поступать на контракт не будет. Более того, абитуриенты будут выезжать на обучение за границу.

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Своими мыслями украинцы поделились под постом Освіта.ua в Facebook. Пользователи соцсети считают, что рост стоимости не будет поощрять детей учиться, а наоборот.

Тогда как заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий говорил о том, что низкая стоимость контрактного обучения не позволяет проводить качественную подготовку студентов.

"Когда государство дает, например, на подготовку одного студента 55-56 тысяч гривен в год, а студент-контрактник учится за 25 тысяч, возникает два вопроса. Первый: не за счет государства частично оплачивается обучение этого контрактника? (На самом деле так оно и есть.) И второй: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно, нельзя", – сказал чиновник.

Украинцы указывали на то, что за эти деньги можно выучиться за границей.

"Все для детей, как всегда. Чем дальше, тем меньше шансов оставить детей в Украине".

"А потом работать на государственных работах за мизер.. Парадокс!".

"Что ни день то новости, все для людей. С таким подходом завтра не будет кого учить. Все нормальные люди поедут учиться за границу. И диплом европейский признается, а с нашим ты никому не нужен, даже в своем государстве. Я думаю, европейские вузы будут довольны притоку средств. Да и для экономики плюс, молодцы украинские чиновники".

"За какие услуги увеличивать, если 1 семестр завершился в конце ноября, а второй начался в начале марта? За 7 месяцев 35 тысяч!".

"И что тогда останется защищать в таком государстве? Высшее образование станет для большинства детей недоступным, дорогим, медицина платная?".

"Но преподаватели и дальше будут ездить на стажировку в престижные университеты ЕС за свой счет".

"Поощрение детей к обучению ну оооочень возрастет".

Напомним, стоимость обучения на контракте в государственных учреждениях высшего образования на престижных специальностях будет повышена до суммы, которую тратит государство на студента-бюджетника в конкретном вузе. Для обучения в 2025 году будут установлены предельные цены на контракт для определенного перечня специальностей.

Такое условие предусмотрено постановлением Кабинета министров № 417. Согласно документу, общая стоимость обучения за весь период получения образования не может быть меньше, чем стоимость первого года обучения, умноженная на количество лет обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий анонсировал новую волну проверок в вузах.

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