В Украине подорожает обучение в вузах: кого это коснется. Список специальностей
Стоимость обучения на контракте в государственных учреждениях высшего образования на престижных специальностях будет повышена до суммы, которую тратит государство на студента-бюджетника в конкретном вузе. Для обучения в 2025 году будут установлены предельные цены на контракт для определенного перечня специальностей.
Такое условие предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 417. Согласно документу, общая стоимость обучения за весь период получения образования не может быть меньше, чем стоимость первого года обучения, умноженная на количество лет обучения.
В перечень специальностей включены:
- B1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство"
- B2 "Дизайн"
- B11 "Филология" (все специализации, кроме украинского языка и литературы, языков и литератур коренных народов и национальных меньшинств Украины, классических языков и литератур, фольклористики, прикладной лингвистики)
- C1 "Экономика и международные экономические отношения" (по специализациям)
- C2 "Политология"
- C3 "Международные отношения"
- C4 "Психология"
- C5 "Социология"
- C6 "География и региональные студии"
- C7 "Журналистика"
- D1 "Учет и налогообложение"
- D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок"
- D3 "Менеджмент"
- D4 "Публичное управление и администрирование"
- D5 "Маркетинг"
- D7 "Торговля"
- D8 "Право"
- D9 "Международное право"
- F1 "Прикладная математика"
- F2 "Инженерия программного обеспечения"
- F3 "Компьютерные науки"
- F5 "Кибербезопасность и защита информации"
- F6 "Информационные системы и технологии"
- F7 "Компьютерная инженерия"
- G17 "Архитектура и градостроительство"
- H6 "Ветеринарная медицина"
- I1 "Стоматология"
- I2 "Медицина"
- I3 "Педиатрия"
- I4 "Медицинская психология"
- I5 "Медсестринство" (по специализациям)
- I6 "Технологии медицинской диагностики и лечения" (по специализациям)
- I7 "Терапия и реабилитация" (по специализациям)
- I8 "Фармация" (по специализациям)
- I9 "Общественное здоровье"
- J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"
- J3 "Туризм и рекреация"
- J5 "Морской и внутренний водный транспорт".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступление-2025 будет проводиться по новому перечню отраслей знаний и специальностей.
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