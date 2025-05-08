В Украине подорожает обучение в вузах: кого это коснется. Список специальностей

Стоимость обучения на контракте в государственных учреждениях высшего образования на престижных специальностях будет повышена до суммы, которую тратит государство на студента-бюджетника в конкретном вузе. Для обучения в 2025 году будут установлены предельные цены на контракт для определенного перечня специальностей.

Видео дня

Такое условие предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 417. Согласно документу, общая стоимость обучения за весь период получения образования не может быть меньше, чем стоимость первого года обучения, умноженная на количество лет обучения.

В перечень специальностей включены:

B1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство"

B2 "Дизайн"

B11 "Филология" (все специализации, кроме украинского языка и литературы, языков и литератур коренных народов и национальных меньшинств Украины, классических языков и литератур, фольклористики, прикладной лингвистики)

C1 "Экономика и международные экономические отношения" (по специализациям)

C2 "Политология"

C3 "Международные отношения"

C4 "Психология"

C5 "Социология"

C6 "География и региональные студии"

C7 "Журналистика"

D1 "Учет и налогообложение"

D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок"

D3 "Менеджмент"

D4 "Публичное управление и администрирование"

D5 "Маркетинг"

D7 "Торговля"

D8 "Право"

D9 "Международное право"

F1 "Прикладная математика"

F2 "Инженерия программного обеспечения"

F3 "Компьютерные науки"

F5 "Кибербезопасность и защита информации"

F6 "Информационные системы и технологии"

F7 "Компьютерная инженерия"

G17 "Архитектура и градостроительство"

H6 "Ветеринарная медицина"

I1 "Стоматология"

I2 "Медицина"

I3 "Педиатрия"

I4 "Медицинская психология"

I5 "Медсестринство" (по специализациям)

I6 "Технологии медицинской диагностики и лечения" (по специализациям)

I7 "Терапия и реабилитация" (по специализациям)

I8 "Фармация" (по специализациям)

I9 "Общественное здоровье"

J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"

J3 "Туризм и рекреация"

J5 "Морской и внутренний водный транспорт".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступление-2025 будет проводиться по новому перечню отраслей знаний и специальностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!