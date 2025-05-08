В Украине подорожает обучение в вузах: кого это коснется. Список специальностей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Украине подорожает обучение в вузах: кого это коснется. Список специальностей

Стоимость обучения на контракте в государственных учреждениях высшего образования на престижных специальностях будет повышена до суммы, которую тратит государство на студента-бюджетника в конкретном вузе. Для обучения в 2025 году будут установлены предельные цены на контракт для определенного перечня специальностей.

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Такое условие предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 417. Согласно документу, общая стоимость обучения за весь период получения образования не может быть меньше, чем стоимость первого года обучения, умноженная на количество лет обучения.

В Украине подорожает обучение в вузах: кого это коснется. Список специальностей

В перечень специальностей включены:

  • B1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство"
  • B2 "Дизайн"
  • B11 "Филология" (все специализации, кроме украинского языка и литературы, языков и литератур коренных народов и национальных меньшинств Украины, классических языков и литератур, фольклористики, прикладной лингвистики)
  • C1 "Экономика и международные экономические отношения" (по специализациям)
  • C2 "Политология"
  • C3 "Международные отношения"
  • C4 "Психология"
  • C5 "Социология"
  • C6 "География и региональные студии"
  • C7 "Журналистика"
  • D1 "Учет и налогообложение"
  • D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок"
  • D3 "Менеджмент"
  • D4 "Публичное управление и администрирование"
  • D5 "Маркетинг"
  • D7 "Торговля"
  • D8 "Право"
  • D9 "Международное право"
  • F1 "Прикладная математика"
  • F2 "Инженерия программного обеспечения"
  • F3 "Компьютерные науки"
  • F5 "Кибербезопасность и защита информации"
  • F6 "Информационные системы и технологии"
  • F7 "Компьютерная инженерия"
  • G17 "Архитектура и градостроительство"
  • H6 "Ветеринарная медицина"
  • I1 "Стоматология"
  • I2 "Медицина"
  • I3 "Педиатрия"
  • I4 "Медицинская психология"
  • I5 "Медсестринство" (по специализациям)
  • I6 "Технологии медицинской диагностики и лечения" (по специализациям)
  • I7 "Терапия и реабилитация" (по специализациям)
  • I8 "Фармация" (по специализациям)
  • I9 "Общественное здоровье"
  • J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"
  • J3 "Туризм и рекреация"
  • J5 "Морской и внутренний водный транспорт".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступление-2025 будет проводиться по новому перечню отраслей знаний и специальностей.

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