Поступление-2025 будет проводиться по новому перечню областей знаний и специальностей. Таблица

Вступительная кампания 2025 года в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования будет проходить по новому перечню специальностей. Обновление произошло в связи с получением Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, что предусматривает введение ряда европейских правовых норм и адаптацию к ним внутреннего законодательства.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Там отмечено, что в предварительном перечне отраслей знаний и специальностей было 28 отраслей. В новом – 10 и одна "Безопасность и оборона".

МОН отмечает, что принятие нового перечня отраслей знаний и специальностей именно сейчас очень уместно ввиду запланированного пересмотра стандартов высшего образования, который начнется в 2025 году.

"Для внедрения междисциплинарных образовательных программ и улучшения качества содержания подготовки по специальностям с дополнительным регулированием стандарты высшего образования по специальностям следует существенно обновить. Эта работа теперь интенсифицируется для того, чтобы сделать возможным поступление на обновленные образовательные программы уже в 2025 году", – говорится в сообщении.

Новые данные необходимо будет указывать при подаче заявлений в электронном кабинете поступающего.

В ближайшее время будет подготовлена таблица соответствия Перечню отраслей и специальностей, а также анонсировано общественное обсуждение.

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