3 тысячи аспирантов уже отчислили: Винницкий анонсировал новую волну проверок в вузах

Аспирантов, поступивших в 2022-2023 годах, будут проверять на выполнение учебных и индивидуальных планов. Из вузов уже отчислены три тысячи соискателей третьего уровня образования.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии украинскому медиа. По его словам, в июне будет видна достаточно большая цифра отчисленных. В то же время чиновник отметил, что цель образовательного ведомства не отчисление, а предоставление возможности будущим ученым заниматься своей работой.

"Наша цель не отчисления. Здесь речь не идет об охоте на ведьм, будто мы хотим отчислять студентов. Если аспирант осуществляет свою научную работу, если он пишет статьи, проводит исследования, диссертацию, заканчивает образовательную часть, способен сдать все экзамены и так далее – пожалуйста. Цель является выделить тех, которые используют аспирантуру не по назначению и не выполняют те требования, которые должны были выполнять", – сказал Винницкий.

Он добавил, что достаточно большое количество поступающих в 2022 и 2023 годах не будут доходить до конца обучения.

Напомним, украинские студенты, которые учатся в аспирантуре, будут сдавать обязательный единый государственный зачет по украинскому и иностранному языкам. Проверять уровень знаний соискателей будут на третьем курсе обучения.

Такие изменения происходят в связи с увеличением количества желающих обучаться в аспирантуре в 2023 году. В то же время с 2024 года для поступления в аспирантуру были введены общенациональные экзамены. Кроме того, Министерство образования и науки ограничило обучение на контракте на третьем уровне получения высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество бюджетных мест в аспирантуре в 2025 году существенно снизится.

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