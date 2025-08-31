''Почему всегда нужно натягивать сову на глобус?'' Учительница показала ироничное видео о пространствах НУШ и открыла ящик Пандоры

Украинская учительница Диана Палаш показала ироничное видео о ячейках в начальных классах Новой украинской школы. Так, она поделилась, что для отдыха на последней парте у детей есть аж 49 сантиметров, для творчества нельзя собраться большой компанией, ведь места также не много. В то же время, в классе есть стеллаж для книг, однако если ученики захотят почитать, то должны разместиться где-то, где есть свободное место.

В видео, которое педагог выложила в TikTok, она показала сколько пространства есть у детей для активностей. В частности, если выполнять какую-то зарядку, то нужно быть осторожным, чтобы не удариться о парту или не споткнуться о рюкзак.

"У меня в классе 34 ученика. По НУШ нужно место для науки, игры, медитации, уединения. Для мягкого ковра, чтобы посидеть, для рыбалки, для выращивания бананов. Ячейки – это замечательно и это необходимо, если есть пространство. Но между теми, кто чертит эти схемы, и теми, кто реально расставляет парты – пропасть. Поэтому, приходится нам, учителям, создавать пространство из воздуха", – поделилась Палаш.

Видео набрало более 200 тысяч просмотров, а пользователи соцсети указали на то, что в украинских классах дети "как шпроты" и удивлялись, почему "сову нужно натягивать на глобус".

"Подскажите пожалуйста откуда берутся эти люди, которые внедряют НУШ. И почему всегда нужно натягивать сову на глобус".

"Спасибо, что говорите об этом. Я уже сутки смотрю американские тиктоки с большими классами, и очень завидую тем деткам, которые имеют пространство. У нас классы – что шпроты. Это очень трудно и детям и вам".

"Где место, чтобы учитель в тишине посидела подергивая левым глазом".

"У нас в классе 36! детей. Класс – квадратная коробка, за пространство нет и речи".

"Просто пишут о ячейке те, кто ни дня не работал в обычной школе".

"Это оказывается распространенная проблема. Буквально вчера была на родительском собрании и шокирована площадью классной комнаты и тем насколько она заставлена. Очень тесно".

