''Я – последняя буква алфавита''. Психолог рассказала, как советская школа воспитывала несчастных детей

Украинский психолог Анна Файна рассказала о последствиях воспитания советской школы. В частности, она обратила внимание на фразу, которую часто могли слышать дети, что "я – последняя буква алфавита". По словам эксперта, в то время личность ничего не значила, а главное для всех был коллектив.

Об этом психолог рассказала в заметке в TikTok. Она также привела в пример опыт английской школы, где учатся ее дети. Там ученикам транслируют, что они умные, добрые, сильные и "их достаточно". Последняя фраза означает, что все школьники имеют неотъемлемую ценность и им не нужно меняться, или доказывать, что они достойны любви, уважения или счастья.

"Я – последняя буква алфавита, слышали такое? В советских школах это была любимая поговорка, ибо личность ничего не значила, главное коллектив. А вот что транслируют детям в английской школе, где учатся мои дети: ты умный, ты добрый, ты забавный, ты сильный. А самое интересное, что меня поразило, это выражение – "You are enough" – "Тебя достаточно". Знаете, что это значит? Фраза "Тебя достаточно" означает, что у тебя есть неотъемлемая ценность. И тебе не нужно меняться или доказывать, что ты достоин любви, уважения или счастья", – отмечает специалист.

Кроме того, такое утверждение побуждает ребенка принимать свое "я", признавая, что ему не нужно соответствовать чьим-то стандартам или оправдывать чьи-то ожидания, чтобы заслужить положительное отношение к себе.

"Фраза "тебя достаточно" продвигает идею о том, что у каждого есть уникальные качества и сильные стороны, которые способствуют его идентичности. И что быть несовершенным – это нормально. В конце концов, речь идет о развитии чувства внутренней уверенности и принятия", – добавляет психолог.

Она подчеркивает, что такое отношение полная противоположность тому, что транслировала советская и постсоветская школьная системы. А эхо таких взглядов до сих пор чувствует украинское общество.

