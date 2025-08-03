Троечник называет учительницу 'дурой', а отличник ищет проблему в себе: психолог рассказала о кривой Гаусса, которая была очень популярной в школах СССР

Украинский психолог Лариса Дидковская рассказала о кривой нормативного распределения Гаусса, которая была популярной во времена Советского Союза. Она учит тому, что норма – это большинство. Так, по словам эксперта, когда все дети становятся непослушными и убегают с уроков, то отличники не могут этого делать, ведь это противоречит их убеждениям.

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Об этом Дидковская рассказала в интервью "Балючие темы". Она отметила, что в то время, когда троечники будут говорить, что "учительница дура", потому что поставила не ту оценку, то отличник будет разбираться в том, что он сделал не так.

"Если учительница задает писать сочинение всему классу, что делает троечник? Забил болт, катается на велосипеде, скачет в классики, лазает по деревьям. Что делает отличник? Пишет сочинения. Троечник тоже напишет – за полчаса до сна без черновика или завтра на перемене спишет. И когда учительница раздает оценку и говорит "три", он счастлив. Почему? Это удовлетворительно. Это оценка довольных людей. Когда отличнику говорят, что у него четыре – это уже травма. Как четыре? Если троечник скажет, что учительница дура, то отличник скажет, что я сделал не так", – отметила Дидковская.

По ее словам, отличники в школе часто становятся жертвами буллинга, ведь они не вписываются в нормы большинства. Так, когда в подростковом возрасте дети становятся непослушными и могут убегать с уроков, то те, кто учится на высокие баллы, будут писать сочинения, которые им задали. Ведь такие действия противоречат принципам отличников, потому что они сохраняют то, что им говорят взрослые.

Если в начальной школе дети пытаются подружиться с теми, кто более осведомлен и кого хвалит учитель. То в подростковом периоде, когда дети отрицают мир и конфронтируют со всем, а педагог хвалит отличника, он становится жертвой буллинга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети разгорелась дискуссия из-за слов учительницы о колледжах.

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