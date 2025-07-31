"С каких пор колледж стал местом для тупых"? В сети разгорелась дискуссия из-за слов учительницы

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'С каких пор колледж стал местом для тупых'? В сети разгорелась дискуссия из-за слов учительницы

В социальной сети Тhreads разгорелась дискуссия из-за слов учительницы относительно "троечников" в школах. Так, одна из украинок поделилась, что услышала разговор педагога, которая сказала, что детям, которые имеют низкие оценки, нужно идти в колледж. Ведь в школе они никому не нужны, потому что это влияет на рейтинг учебного заведения.

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Под заметкой пользователи соцсети отмечали, что подобные взгляды напоминают советскую эпоху. А те, кто учился на тройки, стали успешными бизнесменами, айтишниками, тогда как выпускники профессионально-технических колледжей открывают собственные дела.

''С каких пор колледж стал местом для тупых''? В сети разгорелась дискуссия из-за слов учительницы

"Услышала разговор учительницы 9 класса о детях, которые остались на 10 класс в школе. Один из них троечник. И началось: "О чем он думает, таким надо в колледже, его никто не держит, он никому в нашей школе не нужен, это влияет на рейтинг школы! Пусть ищет школу с более низкими запросами". С каких пор колледж стал местом "для тупых"? Куда избавляются от неугодных учеников? С каких пор дети с низкими оценками "нам не нужны", – говорится в заметке.

"Большинство моих друзей-бывших троечников сейчас успешные бизнесмены, айтишники... А те, кто учился в технарях и ПТУ имеют классные СТО, барберы с собственными салонами, командиры бригад и подразделений... Мне становится грустно, что до сих пор в головах учителей (а это молодая учительница) теплится такое статично-советское мнение. Интересно, что среднее общее образование в Украине является обязательным", – добавляется в сообщении.

Украинцы присоединились к обсуждению.

"Я – золотая медалистка с высшим образованием. Живу на полном обеспечении мужа, который был двоечником в школе и учителя ему "пророчили" тюрьму".

''С каких пор колледж стал местом для тупых''? В сети разгорелась дискуссия из-за слов учительницы

"Вообще так же было и 20 лет назад. И да, колледж место для тех, кто не тянет высшее образование. Но не совсем дурак. Если совсем – ПТУ".

''С каких пор колледж стал местом для тупых''? В сети разгорелась дискуссия из-за слов учительницы

"На самом деле, в колледж не так легко поступить. Многие находят лазейки заплатить для поступления даже на платное. Учительница вероятно застряла еще во времена, когда были бурсы вместо профессиональных колледжей".

''С каких пор колледж стал местом для тупых''? В сети разгорелась дискуссия из-за слов учительницы

"Всегда такое было. Я когда в 2005 шел в колледж то так и говорили, я тупой, на универ денег не будет учить, то хоть в колледж пойду. Там дешевле".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине реорганизуют сеть колледжей и профтехов.

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