''С каких пор колледж стал местом для тупых''? В сети разгорелась дискуссия из-за слов учительницы

В социальной сети Тhreads разгорелась дискуссия из-за слов учительницы относительно "троечников" в школах. Так, одна из украинок поделилась, что услышала разговор педагога, которая сказала, что детям, которые имеют низкие оценки, нужно идти в колледж. Ведь в школе они никому не нужны, потому что это влияет на рейтинг учебного заведения.

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Под заметкой пользователи соцсети отмечали, что подобные взгляды напоминают советскую эпоху. А те, кто учился на тройки, стали успешными бизнесменами, айтишниками, тогда как выпускники профессионально-технических колледжей открывают собственные дела.

"Услышала разговор учительницы 9 класса о детях, которые остались на 10 класс в школе. Один из них троечник. И началось: "О чем он думает, таким надо в колледже, его никто не держит, он никому в нашей школе не нужен, это влияет на рейтинг школы! Пусть ищет школу с более низкими запросами". С каких пор колледж стал местом "для тупых"? Куда избавляются от неугодных учеников? С каких пор дети с низкими оценками "нам не нужны", – говорится в заметке.

"Большинство моих друзей-бывших троечников сейчас успешные бизнесмены, айтишники... А те, кто учился в технарях и ПТУ имеют классные СТО, барберы с собственными салонами, командиры бригад и подразделений... Мне становится грустно, что до сих пор в головах учителей (а это молодая учительница) теплится такое статично-советское мнение. Интересно, что среднее общее образование в Украине является обязательным", – добавляется в сообщении.

Украинцы присоединились к обсуждению.

"Я – золотая медалистка с высшим образованием. Живу на полном обеспечении мужа, который был двоечником в школе и учителя ему "пророчили" тюрьму".

"Вообще так же было и 20 лет назад. И да, колледж место для тех, кто не тянет высшее образование. Но не совсем дурак. Если совсем – ПТУ".

"На самом деле, в колледж не так легко поступить. Многие находят лазейки заплатить для поступления даже на платное. Учительница вероятно застряла еще во времена, когда были бурсы вместо профессиональных колледжей".

"Всегда такое было. Я когда в 2005 шел в колледж то так и говорили, я тупой, на универ денег не будет учить, то хоть в колледж пойду. Там дешевле".

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