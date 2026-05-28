"Почему вы берете взятки?" Воспитательница рассказала, как ее подставила мама ребенка, а камеры спасли ситуацию

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
Воспитательница детсада рассказала, что мама одного ребенка предупредила о своем опоздании перед тем, как забрать ребенка из группы. Педагог сказала, что садик работает до 18:00, поэтому ничего страшного нет. Когда женщина пришла в заведение, то очень извинялась и предлагала деньги воспитательнице "за лишнее время".

О ситуации в заметке в Threads рассказала сама работница заведения с никнеймом after_nap_time. Она подчеркнула, что не взяла деньги, однако если женщина хочет как-то отблагодарить, то может принести печенье детям. Однако когда на следующий день педагог пришла на работу, то ее вызвали в администрацию с вопросом, почему она берет взятки.

Воспитательница отметила, что в учебном заведении есть камеры с записью звука, на которых было слышно, что одна из мам предлагает деньги, однако педагог отказывается.

"Мама одного ребенка предупредила, что немного опоздает забрать малыша. Я спокойно ответила, что ничего страшного – садик работает до 18:00. Когда она пришла, очень извинялась и начала предлагать мне деньги "за лишнее время". Я отказалась. Сказала, что ничего не нужно, и если уж хочется как-то отблагодарить – можно просто принести печенье деткам. Для меня это была обычная человеческая ситуация. А уже сегодня когда я пришла на работу меня вызвала администрация с вопросом:: "Почему вы берете взятки?" Хорошо, что у нас есть камеры. Было видно и слышно, как мама протягивает деньги, а я стою с руками за спиной и отказываюсь", – написала работница детсада.

Однако больше всего ее поразило то, что когда маму пригласили в учебное заведение, чтобы объяснить ситуацию, она отказалась приходить. Воспитательница была удивлена, для чего нужно было создавать подобную ситуацию, ведь именно она и в дальнейшем будет работать с ребенком.

"У меня такое ощущение что некоторые родители просто специально делают так чтобы всем было плохо вокруг них. П-другому я это могу это объяснить", – добавила она.

Пользователи сети поддержали педагога, подчеркнув, что в инциденте виновата мама воспитанника. А некоторые из коллег педагога поделился собственным опытом, рассказав, что брал детей домой, ведь родители не успевали их забрать, шутя, что так начали "брать работу домой".

"Как-то родители не успевали до 19.00 забрать своего мальчика и попросили взять его к себе. Так я повезла "работу" домой. Малый был так рад, потому что у меня коты".

"Ну, не хватает людям драмы в жизни. Скучно жить, вот и устраивают спектакли местного значения. Начиная с мамки, заканчивая заведующей. Взятка для воспитательницы, прям название для сериала. Это конечно же стеб. Сделайте выводы и продолжайте дальше воспитывать детей, потому что это труд еще тот. Поэтому поддерживаю вас".

