В Чили увольняют, а в Эстонии доплачивают: как проходит сертификация учителей в мире

В Чили учителей могут уволить, если они дважды не сдали сертификацию. В таком случае педагог через два года может снова попробовать пройти оценивание и в случае успеха вернуться к работе. В стране уже 10 лет действует жесткий отбор во время сертификации, где проверяют компетентности, соответствующие каждому уровню.

Так, будущие учителя за год до начала работы в школе, должны пройти Национальное диагностическое оценивание, результаты которого подаются в Национальную аккредитационную комиссию. На основе этого разрабатывают индивидуальные планы улучшения, что помогает за последний год обучения исправить ситуацию. Об этом информирует Освитория, ссылаясь на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Для начинающих учителей проводится инструктаж продолжительностью 10 месяцев и предусматривает денежную компенсацию за этот период. Процесс адаптации требует от 4 до 6 часов в неделю анализа практики, результатов обучения, рассмотрения вопросов интеграции в образовательное сообщество и совместную с наставником подготовку к урокам. В стране существует около 50 программ для различных уровней и методов образования.

После успешной сертификации педагог готовит профессиональное портфолио, например, образцы работ, записи преподавания и доказательства совместной работы с коллегами. Также он проходит независимое профессиональное тестирование. Повышение уровня квалификации компенсируется меньшим количеством часов преподавания в классе с сохранением зарплаты. Таким образом, у учителей есть время для выполнения новых обязанностей, а государство заботится об их благополучии. Педагог высокого уровня, прошедший специальную подготовку, может стать наставником и заниматься двумя-тремя начинающими (и получать за каждого материальное вознаграждение). Он больше не проходит стандартные программы сертификации.

Переход к следующим уровням – добровольный и в нем желающие в течение четырех лет активно участвуют в деятельности Сети учителей.

Эстония

Начинающие учителя участвуют в 12-месячной программе адаптации, которая предусматривает специально разработанные семинары, посвященные распространенным проблемам первых лет работы в школе. Новичку назначают наставника, под менторством которого он готовит индивидуальную диаграмму развития, предусматривающую самоанализ опыта. Наставник предоставляет обратную связь университету, где педагог получил квалификацию, что обеспечивает связь школы и высшего педагогического образования.

В этой стране после завершения бакалаврского уровня принято работать в школе и только потом идти в магистратуру, ведь при поступлении предпочтение отдается тем, кто имеет опыт учительства. Также по программе "Молодежь в школу" начинающие получают специальную стипендию в течение двух лет. Еще для педагогов проводят специальные курсы, которые облегчают поступление в магистратуру.

Выпускники университетов (магистранты), которые в течение 1,5 года после завершения обучения начинают педагогическую деятельность, получают существенную денежную помощь. Если лицо переходит из другой профессии (является бакалавром или магистром другого направления), то оно проходит специальную сокращенную профессиональную подготовку и сдает экзамен, чтобы получить звание учителя.

Далее этапы являются добровольными. Педагог сам подает заявку для их получения. Эти уровни формально не связаны с заработной платой, но имеют финансовые стимулы (разные в разных школах). Третья и четвертая категории присуждаются на пятилетний период, после которого учитель должен повторно подать заявку. Он собирает портфолио и доказательства того, что соответствует требованиям определенной категории.

Старший учитель вносит вклад в развитие школы или других педагогов, участвует в методологической работе на школьном уровне, может быть наставником, если прошел дополнительное повышение квалификации. Эксперт тесно сотрудничает с учреждением высшего образования и участвует в исследовательской и межшкольной творческой деятельности.

Словакия

В этой стране все построено в дополнительных к учительству сферах деятельности. Каждый из четырех этапов расширяет количество доступных педагогу ролей. Звание начинающего учителя получает каждый, кто работает до двух лет в школе. Педагог может проводить уроки и быть классным руководителем, однако обязательно имеет наставника и методическую помощь школы. Преподаватель, имеющий более двух лет опыта, получивший положительный отзыв от наставника и получивший 60 кредитов профессионального развития, квалифицируется как самостоятельный учитель. Он может стать консультантом по вопросам карьеры, координатором цифровизации школы, инклюзии, развития гражданского сознания, экосознания, специалистом по воспитательной работе и тому подобное. За дополнительную деятельность получает существенную доплату.

Аттестованный учитель может быть наставником для начинающих, образовательным советником, председателем предметного комитета, координатором внешкольной проектной работы. Проходить аттестацию можно по желанию, но не ранее чем после пяти лет работы самостоятельным учителем. Процедура аттестации, которую проводят независимые профессиональные ассоциации, напоминает сертификацию в Украине. Учитель собирает доказательства педагогической и методической деятельности, сдает профессиональный экзамен перед комиссией и представляет свое портфолио.

Дважды аттестованный учитель может стать участником национальных и международных экспертных комитетов, проводить исследования, участвовать в создании учебников, внедрять программы профессионального развития. Членами аттестационных комиссий становятся только дважды аттестованные учителя. Эта опция становится доступной через пять лет работы аттестованным педагогом. Вторая аттестация проверяет новые качества: способность быть лектором и экспертом, а также обучать коллег. Проходить ее имеет право только лицо с образовательным уровнем не ниже магистра. Аттестации также гарантируют переход на более высокую зарплатную категорию, чем на предыдущем этапе. Учитель, который успешно сдал это испытание, к базовому окладу получает дополнительно не менее 250 евро.

Уровни могут предоставляться после оценки навыков. Учитель получает микросертификат, что позволяет распределить компетенции для более детального их освоения, выбирать сферы внимания, соответствующие потребностям педагога. Главным при этом является механизм обеспечения качества, гарантирующий качество микросертификата: например, сбор доказательств владения навыками через выполненные работы и видео, которые затем оценивает рецензент.

Япония

В Японии существует 9 уровней сертификации и все они связаны преимущественно с управленческим и лидерским потенциалом. Профессия учителя здесь очень престижная, уважаемая и дает доход выше средней зарплаты. Получить такую должность непросто, даже при соответствующем образовании. Кандидаты должны сдать серию многоэтапных конкурсных экзаменов, чтобы иметь право на постоянную должность учителя в государственном учреждении. Их может быть до шести. Проверяют общие знания, знания по предмету преподавания, педагогические компетенции, а иногда к тестам и собеседованиям добавляются написание эссе и тесты на способности.

В стране есть более 250 аффилированных школ, которые предоставляют возможности для получения инновационного педагогического опыта кандидатам в учителя.

Те, кого взяли на работу в обычную государственную школу, имеют испытательный срок в течение первого года. Под наблюдением наставника они проходят годовую программу повышения квалификации для новичков. Воспитатель – единственная возможная дополнительная должность для начинающего.

Частью деятельности учителя является совместный анализ уроков. Вместе педагоги определяют, как их улучшить. Они работают группой над подготовкой конкретного урока на тему, с которой ученики испытывали трудности. Разработанный урок затем один педагог преподает, а другие наблюдают (в классе или онлайн).

Главный учитель класса управляет группой педагогов, преподающих в определенном классе (по обязанностям близок к нашему классному руководителю). Высококвалифицированный учитель консультирует коллег по особенностям предмета или воспитательных ситуаций, а также координирует групповой анализ и подготовку уроков. Межшкольные группы высококвалифицированных учителей и исследователей совершенствуют свои идеи в пилотных классах. Это может длиться от месяца до года и завершается проведением публичного исследовательского урока. Его просматривают онлайн сотни учителей, что способствует развитию межшкольных учительских сетей.

Старший учитель помогает администрации в управлении школой, может быть наставником для начинающих. В отличие от заместителей продолжает учительствовать. Заместитель директора отвечает за определенную сферу администрирования и управления школой. Главный заместитель директора – это фактически директор в нашем понимании, однако есть школы, где нет директора, а всем руководит главный заместитель.

Учителя, желающие стать руководителем школы, должны поступить в профессиональную аспирантуру по педагогике и получить степень магистра именно по специальности "Руководитель школы". Ожидается, что будущие директора овладеют теории лидерства и продемонстрируют практические и прикладные навыки, необходимые для выполнения лидерской роли в школе. Существуют также конкретные требования к директору, установленные Советом по вопросам образования. В частности, нужно сдать экзамен комиссии на уровне перфектуры. Директор – это публичное лицо, которое занимается стратегией и тактикой школы, а не рутинными делами.

Сингапур

В стране разветвленная система горизонтальных и вертикальных категорий. Определиться с направлением развития является не привилегией, а обязанностью каждого педагога. Первая карьерная ступенька в этой стране – должность учителя. Около 60% школьных преподавателей относятся к этой категории. Через пять лет работы они могут после консультации со своими руководителями выбрать одно из трех направлений горизонтального развития. Если учителя признают не готовым к дополнительной нагрузке, придется подождать. После выбора направления учителя получают поддержку наставника в течение первых трех лет. При выборе учитывают пожелания педагога, однако если руководство считает, что учителю больше подходит другая деятельность, его переводят туда.

Экспертное направ ление разработано для воспитания экспертов в школе, которые занимаются коллегами. Оно самое популярное среди учителей, ведь те, кто достигает высоких результатов, зарабатывают столько же, сколько руководство школ. Вертикальные категории на этом направлении: старший учитель, ведущий учитель, эксперт, главный эксперт.

Лидерское направление – кадровый резерв, будущие менеджеры школ. Каждый четвертый учитель Сингапура выбрал эту программу. Она имеет немало рангов: руководителя по определенному предмету, заведующего кафедрой школы, заместителя директора, директора. Это направление предусматривает и повышение за пределами школы: руководитель кластера и директор по вопросам образования.

Научное направление ориентировано на тех, кто желает стать исследователем и развивать знания по определенной предметной области. Обычно таких менее 1%. Ожидается, что специалисты имеют или получают докторскую степень, то есть это одновременно учителя и ученые: старший научный специалист, ведущий научный специалист, главный научный специалист.

