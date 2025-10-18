'Почему вы смеетесь?' Репетитор по математике попросила поднять стоимость занятия на 50 грн и нарвалась на критику

Репетитор по математике Людмила Хмиль поделилась случаем, когда попросила поднять стоимость занятия на 50 гривен. В частности, она получала плату в размере 150 гривен за полтора часа урока в группе подготовки к национальному мультипредметному тесту, где учились более 10 учеников.

В заметке в Тһгееԁѕ Хмиль сообщила, что в конце концов с ней прекратили сотрудничество, ведь не согласились на ее условия. Пользователи соцсети раскритиковали репетитора, сетуя на то, что не все сейчас имеют возможность доплачивать деньги.

"Чего вы смеетесь? Человек вам тактично ответил, еще и пожелал удачи. Возможно семья действительно последние деньги отдавала и +50 грн непосильная сумма для них сейчас. А вы насмехаетесь над ними. Я вам не говорю не поднимать цены, но выставлять вот такое с насмешкой для меня вообще не ок".

Однако значительное количество украинцев не поняли, что педагог попросила поднять стоимость у руководства онлайн-курсов, где она работала. А ответ был не родителей, а директора, которая указала, что репетиторке не могут обеспечить уровень зарплаты, которую она хотела бы получать.

"Это были курсы по подготовке к НМТ и достаточно популярные, а платили мне 150 грн за полтора часа занятия в группе, где было 10+ учеников. Я думаю, что за два года сотрудничества, они могли бы позволить себе увеличить мне оплату на 50 грн, для них это не является чем-то непосильным. Просто ищут "мамонта" который готов работать за те копейки", – объяснила Хмель.

В то же время, внимательные пользователи соцсети разобрались, что речь идет не о родителях и их возмутил ответ директора, в котором они увидели пассивную агрессию.

"Вот я бы может согласилась с предыдущими комментариями, если бы не фраза о том что "мы не сможем обеспечивать тот уровень зп, который бы вас устроил". Это явно далеко от вежливости и проявление пассивной агрессии. Не, извините, нам дорого, или у вас есть другие варианты сотрудничества дешевле, а именно так, как было сформулировано, это не про вежливый отказ".

"Одна я вижу песов агрессии во фразе: "Мы не сможем обеспечить тот уровень заработной платы?". Можно было бы написать: "Мы не можем себе позволить платить на 50 грн больше". А так я на стороне автора".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за репетиторов-"мародеров".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!