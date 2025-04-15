Почти 15% детей не могут решить самые простые задачи: что показал мониторинг уровня знаний учеников 4 класса по математике

14,6% выпускников начальной школы не достигли базового уровня по математике и не могут решить простейшие задачи. В то же время только 17,7% четвероклассников преодолели высокий порог в этой отрасли.

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Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), предоставляя результаты исследования "Обучение в кризисных условиях: читательская, математическая и естественнонаучная компетентности выпускников начальной школы". Авторы отчета отметили, что уровень математической компетентности четвероклассников после существенного падения в 2021 году несколько вырос в 2024 году.

В частности, средний результат в 2024 году – 201,8 балла, вырос на 1,9 балла по сравнению с 2021 годом – 199,9 балла, но остается несколько ниже результата 2018 года – 203 балла.

"Иными словами, примерно каждый шестой выпускник начальной школы в 2024 году продемонстрировал должное овладение математическим содержанием и процедурными умениями, предусмотренными для первого звена общего образования, однако почти каждый седьмой имеет существенные пробелы в усвоении даже базового математического материала", – говорится в тексте.

К причинам специалисты УЦОКО включили пандемию и полномасштабное вторжение, которые привели к длительным перерывам, дистанционному обучению, отсутствию поддержки со стороны учителей и т.д.

В то же время, у ребят несколько более высокие показатели в результатах – 204,3 балла, тогда как у девочек 199,7.

Также наблюдается значительная разница в показателях учащихся в зависимости от типа населенного пункта, где расположено учебное заведение. Так, средний балл четвертоклассников в городах – 203,7, а в поселках – 193,4. В то же время, в больших городах с населением более 700 000 жителей средний балл самый высокий – 215,6.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждый пятый четвертоклассник в Украине испытывает трудности с чтением.

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